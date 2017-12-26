СКБ-банк подписал три госконтракта с Новосибирской областью

СКБ-банк подписал три государственных контракта с Новосибирской областью общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В соответствии с условиями госконтрактов, СКБ-банк обязуется в срок от 3 до 4 лет предоставлять денежные средства в объеме 500 млн рублей по каждому договору в форме возобновляемых кредитных линий.

По сообщениям Минфина Новосибирской области, контракты заключены по ставкам от 10,43% до 11,21% годовых. Кредитные ресурсы предполагается направлять на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при финансировании расходов бюджета, а также на погашение существующих долговых обязательств в соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете.

«Отрадно, что в кредитном портфеле банка есть заёмщик, рейтинг которого находится на уровне суверенного, – отметила Маргарита Бурбик, заместитель Председателя Правления СКБ-банка. – Надеемся на развитие наших отношений с Новосибирской областью: реализацию зарплатных проектов, предоставление расчетных сервисов и так далее».

Напомним, итоги публичных электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов были подведены в мае 2017 года. Победителями аукционов были признаны кредитные организации, предложившие наименьшую процентную ставку за пользование кредитными ресурсами, в том числе – СКБ-банк. Отметим, что с апреля 2015 года СКБ-банк уже является уполномоченным банком Правительства Свердловской области и участвует в этом качестве в реализации значимых социально-экономических проектов и губернаторских программ на территории Среднего Урала.