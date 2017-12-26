МФЦ в Иркутске приобрел 14 автомобилей за счет средств субсидии из регионального бюджета

Для обеспечения высокой степени доступности государственных и муниципальных услуг жителям отдаленных сельских территорий государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр» приобрело 14 автомобилей. Машины Chevrolet Niva куплены за счет средств субсидии из регионального бюджета.

Фото: Irkobl.ru

25 декабря автомобили с фирменной символикой «Мои Документы» отправились из Иркутска в территориальные отделения. Районы назначения - Нужнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Ольхонский, Чунский, Осинский, Куйтунский, Зиминский, Нижнеилимский, Усольский, Иркутский, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

– Благодаря дополнительным единицам автотехники жителям 89 поселений не нужно будет ездить за получением госуслуг в районный центр, поскольку ближайший к ним офис "Мои Документы" будет работать с транспортно-обеспеченной регулярностью, – говорит директор ГАУ «МФЦ ИО» Анна Милицына.

Среди наиболее популярных услуг, которые предоставляют жителям региона «Мои Документы», лидируют услуги Росреестра и кадастровой палаты – их доля составляет почти 40%. На втором месте услуги ГУ МВД, в том числе возможность оформить и получить в многофункциональных центрах водительское удостоверение. Услуга введена в этом году и особенно актуальна для тех населенных пунктов, где нет структурных подразделений ГИБДД. На третьей позиции - услуги министерства социального развития опеки и попечительства.

– Жители всего нашего большого региона, в том числе отдаленных территорий, должны иметь равные возможности при получении государственных и муниципальных услуг через центры «Мои документы», – отмечает заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. – Автомобили, приобретенные для территориальных отделений МФЦ, как раз послужат этим целям, приблизив получение услуг непосредственно к месту жительства. Напомню, что с начала года в 47 центров и 153 офиса «Мои Документы» Иркутской области поступило более трех млн обращений от жителей региона.