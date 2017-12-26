«Ростелеком» строит систему «112» на территории Иркутской области

«Ростелеком» выполнил работы по государственным контрактам, связанным с созданием системы вызова экстренных служб Иркутской области по единому номеру «112». Произведено дооснащение центра обработки вызовов (ЦОВ), появилась возможность связать в единую информационную сеть Приангарья диспетчерские службы 42 муниципальных образований.

«Реализация этих проектов позволит сократить время реагирования экстренно-спасательных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Например, раньше при аварии на дорогах необходимо было сделать несколько звонков: в скорую, ГИБДД, МЧС, что отнимало время для спасения. После завершения работ останется только один номер «112» на территории всей области».

Построенная система «112» обеспечивает оперативное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе дежурно-диспетчерских служб и экстренных оперативных служб. ЦОВ обеспечит передачу экстренных вызовов от населения на обслуживание в дежурно-диспетчерские службы, а также хранение данных в системе «112» и взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Иркутской области, навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Ростелеком» как генеральный подрядчик, реализует проекты комплексной безопасности регионального и муниципального уровня на базе собственной высокоскоростной сети передачи данных в более чем 40 регионах России. В том числе, осуществляет строительство систем видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, мониторинга транспортных средств и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».