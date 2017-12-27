ТОП-20 городов России по размерам рынка легковых автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали региональную структуру российского авторынка за 11 месяцев 2017 года и составили ТОП-20 крупнейших рынков новых легковых автомобилей в городах России. Источник: autostat.ru

Количество и качество

По объему рынка и новых легковых автомобилей, и автомобилей с пробегом на первом месте находится, естественно, Москва. В январе-ноябре текущего года обладателями новых автомобилей стали 187 472 москвича, автомобилей с пробегом − 269 664 человека. Тем не менее, по числу приобретенных новых автомобилей в расчете на 1000 человек столица России уступила лидерство Казани и Санкт-Петербургу: в Казани этот показатель равен 18 шт./1000 чел, в Санкт-Петербурге − 17 шт., в Москве − 15 шт. По данному показателю столица делит третье место с Тольятти.

Далее по числу продаж новых автомобилей в расчете на 1000 жителей (согласно последовательности занятых мест) рейтинг выглядит так:

Краснодар, Самара (14 шт.),

Уфа (13 шт.),

Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь (12 шт.).

Рынок автомобилей с пробегом

Москва по числу купленных подержанных авто на 1000 жителей занимает в этом ТОПе последнее, двадцатое место. А лидирует в данном рейтинге Владивосток (50 шт/1000 чел.). Высокую активность на рынке автомобилей с пробегом показывают также Краснодар (42 шт/на 1000 чел.), Новосибирск (39 шт.), Омск и Красноярск (35 шт.), Тюмень (34 шт.), Cанкт-Петербург (33 шт.), Саратов (31 шт.), Самара, Уфа, Воронеж (30 шт.).

Сибирский город в пятёрке лидеров по количеству сделок

Согласно данным исследования, самым активным по суммарному числу продаж-перепродаж автомобилей (новые авто + с пробегом) стал авторынок Краснодара: 56 шт./на 1000 чел. На втором месте − Владивосток (54 шт.), на третьем − Санкт-Петербург (50 шт.), на четвертом − Казань (46 шт.). С показателем 45 шт./на 1000 чел. замыкает пятерку лидеров Новосибирск.