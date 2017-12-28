ТОП-10 автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2017 года

По итогам 11 месяцев в России было реализовано 4,8 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,6% больше, чем в январе - ноябре 2016 года. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что несмотря на общий рыночный рост, продажи отечественных машин снизились на 1,1% (до 1 млн 447,2 тыс. шт.). Рост рынка в целом обусловлен увеличением продаж иномарок, которое составило 2,9% (до 3 млн 381,2 тыс. шт.). Источник: autostat.ru

Самые продаваемые подержанные авто российских марок

ТОП-10 возглавляет LADA Samara. Реализация этого семейства в январе − ноябре 2017 года достигла 371,4 тыс. штук (-5%). Популярны также вазовская «классика» (266,2 тыс. шт.; - 6%) и «десятое» семейство (216,7 тыс. шт.; - 4%).

Эксперты отмечают, что уже снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но устойчиво показывают отрицательную динамику продаж. Действующие модели − такие, как Granta (+26%), Kalina (+8%) и Priora (+5%), демонстрируют рыночный рост. Исключение составляет LADA 4x4, продажи которой за 11 месяцев снизились на 1% по сравнению с АППГ.

Рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом

Лидером традиционно является Ford Focus. За январь − ноябрь 2017 года 120,7 тыс. «фокусов» нашли новых владельцев, что на 2% больше, чем за такой же период 2016 года. Далее идет Toyota Corolla с 93,4 тыс. реализованных автомобилей (-2%). Замыкает тройку лидеров представитель корейского бренда Hyundai Solaris, который на вторичном рынке разошелся тиражом в 72,0 тыс. экземпляров (+27%). Эта модель, как и KIA Rio (+28%), демонстрирует наибольший рост рынка в первой десятке иномарок.