Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года

В связи с празднованием Нового года и Рождества ВТБ24 изменил режим работы офисов в период с 31 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.
31 декабря 2017 г. отделения, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, завершат свою работу в 14.00 по местному времени.
Исключение составят офисы в г. Москве и Санкт-Петербурге:
- «Мега-Химки» (г. Химки, мкр.8, ул. Ленинградская, д.1 – до 16:30)
- «ГУМ» (Москва, Красная площадь, д. 3, режим обслуживания физлиц - до 19:00);
- касса по обмену валюты «Золотой Вавилон» (г. Москва, проспект Мира. д. 211, корпус 2 - до 18:00);
- касса по обмену валюты «Мега Белая Дача» (г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 1 – до 18:00);
- офис «Южный» (г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14) – до 21:00.
- офис «Пулково» (г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, обслуживание физлиц в отделении — до 19.30, обслуживание в кассе – до 21:00).
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С 1 по 8 января 2018 г. обслуживание клиентов будет осуществляться только в «дежурных» офисах.
Список отделений и их режим работы приведен по ссылкам.
Режим работы офисов 5 января 2018 г
С 9 января 2018 года все офисы банка будут работать в обычном режиме.