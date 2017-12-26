Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года

В связи с празднованием Нового года и Рождества ВТБ24 изменил режим работы офисов в период с 31 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.

31 декабря 2017 г. отделения, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, завершат свою работу в 14.00 по местному времени.

Исключение составят офисы в г. Москве и Санкт-Петербурге:

«Мега-Химки» (г. Химки, мкр.8, ул. Ленинградская, д.1 – до 16:30)

«ГУМ» (Москва, Красная площадь, д. 3, режим обслуживания физлиц - до 19:00);

касса по обмену валюты «Золотой Вавилон» (г. Москва, проспект Мира. д. 211, корпус 2 - до 18:00);

касса по обмену валюты «Мега Белая Дача» (г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 1 – до 18:00);

офис «Южный» (г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14) – до 21:00.

офис «Пулково» (г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, обслуживание физлиц в отделении — до 19.30, обслуживание в кассе – до 21:00).

С 1 по 8 января 2018 г. обслуживание клиентов будет осуществляться только в «дежурных» офисах.

Список отделений и их режим работы приведен по ссылкам.

Режим работы офисов 5 января 2018 г