Министр спорта Приангарья поблагодарил юных фигуристов за участие во всероссийском проекте «Дети на льду. Звезды»

Министр спорта Приангарья Илья Резник поблагодарил иркутских фигуристов Севастьяна Антонюка и Анастасию Каменяр и их родителей за успешное участие в уникальном телевизионном проекте «Дети на льду. Звезды». Этот социальный проект реализуется Федерацией фигурного катания России и компанией «Ростелеком» и дает шанс юным фигуристам из разных уголков России заявить о себе всей стране и получить путёвку в большой спорт.

«Участие иркутских спортсменов в проекте «Дети на льду. Звезды», где в состав жюри Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Галина Голубкова, – это большое достижение для фигурного катания Приангарья. Севастьяну Антонюку и Анастасии Каменяр пришлось пройти серьезный отбор, ведь заявки на участие в конкурсе подали более 2 тыс. спортсменов в возрасте 8-9 лет из различных регионов России. Огромное спасибо хотелось бы сказать родителям за хорошее воспитание детей и оказанную помощь при участии в столь серьезном отборе», - отметил Илья Резник.

В этом году всероссийский конкурс «Дети на льду. Звезды» проводился второй раз. Участникам проекта предстояло преодолеть несколько этапов предварительного отбора: всероссийский онлайн-кастинг, где было заявлено свыше 2 тыс. заявок, а затем еще и очный кастинг в своих федеральных округах, который Севастьян Антонюк и Анастасия Каменяр проходили в Новосибирске. Затем ребята попали в полуфинал, где всего было 42 участника, разделенных на шесть групп. В каждой из групп жюри определило по два финалиста, то есть 12 человек – шесть мальчиков и шесть девочек. Зрители второго сезона тоже имели возможность поучаствовать в смс-голосовании и определить еще двух финалистов проекта. По итогам голосования Севастьян Антонюк стал финалистом шоу.

Анастасия Каменяр занимается фигурным катанием в областной спортивной школе «Россия», Севастьян Антонюк – в детско-юношеской спортивной школе №7 города Иркутска. Тренером у юных фигуристов является Артем Скобельцын.

«Хотелось бы также поблагодарить компанию «Ростелеком» за организацию и поддержку такого важного спортивного проекта, который позволяет не просто ребятам выступить на шоу огромного масштаба, но и получить важный соревновательный опыт, приобрести новые навыки и пообщаться со звездами фигурного катания мирового уровня», - сказал министр спорта Иркутской области.

«Мы с надеждой и гордостью следили за участием наших ребят в конкурсе «Дети на льду. Звезды», – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Их стремление к победам говорит о том, что в Иркутской области подрастают будущие чемпионы России».