В Иркутской области планируется увеличить количество поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан до 50

Об увеличении количества поездок на общественном транспорте для льготников заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на итоговой пресс-конференции. Фото: snowcredit.ru

Глава региона отметил, что заняться жестким контролем количества перевезенных льготников Правительству Приангарья пришлось из-за постоянных нарушений именно ангарскими перевозчиками.

«На протяжении нескольких лет постоянно возрастали суммы, возмещаемые из бюджета области перевозчикам за перевезенных пассажиров – льготников. Пиковая ситуация была в 2013 году, когда перевозчикам было направлено 630 млн рублей, из них городу Ангарску – почти 50 %, 299 млн рублей, Иркутску – 106, Братску – 108. Это вызвало большие вопросы. Возникли подозрения, что идет завышение количества перевозок, числа льготников. Пришлось разработать схему, которая бы обеспечила полную прозрачность поступающих средств и количества использованных проездных. В результате при переходе на новую систему учета перевозчики смогли подтвердить только четвертую часть использованных билетов», – отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в регионе приобретен аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте». С 1 июля ведется учет поездок граждан в территориях, где введены и где внедряются электронные проездные. Благодаря всем предпринятым мерам возмещение расходов перевозчикам из областного бюджета снизилось с 612 млн рублей в 2013 до 392 млн рублей в 2016 году. В этом году экономия уже составила 115 млн рублей.

«Я дал задание Правительству посчитать все наши возможности и ресурсы. Навели порядок, теперь можем говорить об увеличении поездок пока до пятидесяти, а затем, может быть, и больше», – подчеркнул Сергей Левченко.