Север Приангарья: экономика и социальная сфера

В Иркутской области 61,3% территории относится к Северу. Северными в Приангарье являются 11 муниципальных образований (Катангский район имеет статус Крайнего Севера). На Севере области сосредоточено 22,5% областного населения. На квадратный километр приходится в среднем лишь 0,9 человек (в целом по области – 3,1).

Демография

Иркутскстат ежегодно отмечает снижение численности населения из-за уменьшения рождаемости и оттока в другие районы области и за её пределы. Так, в 2016 году на Севере Приангарья отмечена естественная убыль населения (2,0 в расчете на 1000 жителей; по области – прирост 1,4). Миграционная убыль, характерная для всех северных территорий и имеет большие масштабы, чем в целом по области (на 1000 жителей 10,7 против 3,0).

Ресурсы

Доля Севера в объеме отгруженной продукции добывающих предприятий области составила 95,6%, обрабатывающих производств – 35,8, предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 6,9%.

В целом Север обеспечивает 100% областного производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, 67,1 – древесины необработанной, лесоматериалов и необработанной древесины, 76 – электроэнергии, 55% лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных толщиной более 6 мм; шпал железнодорожных или трамвайных деревянных, непропитанных.

Сельское хозяйство

Вклад Севера в объем сельскохозяйственного производства региона 9%. Несмотря на зону рискованного земледелия урожайность зерновых в 2016г. была выше областного уровня, с каждого убранного гектара удалось собрать по 19,3 центнера (по области – 19). Доля северных территорий в областном валовом сборе зерновых была 4,4%, овощей - 22,2, картофеля - 17,1%.

Транспорт

На Севере области протяженность автомобильных дорог составляет 7,2 тыс. км, ведомственных и частных – 4,0 тыс. км, из них твердое покрытие имеют 58,2% дорог. Грузооборот автотранспорта, по сравнению с 2015 годом вырос на 25,4% и составил 1532,6 млн. тонно-км.. В областном грузообороте доля Севера составила 42,1%.

Бюджет

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал Севера уменьшился по сравнению с 2015г. на 6,4%, а его доля в областном итоге наоборот увеличилась – с 49,7% до 56,5%. За год объём выполненных работ по виду деятельности «строительство» вырос в 2,6 раза.

За 2016 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Севера области составил 40,1 млрд. рублей прибыли (за 2015 год – 32,9). Доля убыточных субъектов хозяйствования составила 29,3% (по области - 25,6%).

Просроченная кредиторская задолженность на Севере за 2016 год уменьшилась на 11,7%, дебиторская – на 10,9%.

Недвижимость

Всего в 2016 году введено в действие 77,2 тыс. кв. м. жилья, из них 40% возведено индивидуальными застройщиками. Относительный показатель жилищного строительства заметно уступает областному уровню (142 и 379 кв. м на 1000 жителей).

Торговля

В 2016 году оборот розничной торговли по Северу уменьшился на 2,7% и в расчете на душу населения составил 119,2 тыс. рублей (по области - 126,6). Оборот общественного питания остался на уровне 2015 года, в среднем на одного северянина пришлось по 5,5 тыс. рублей (по области – 5,4).