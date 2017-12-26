Размещение рекламы на домах: иркутское УФАС поддержало бизнес

Запрет на размещение рекламных конструкций на стенах домов с оконными проемами нарушает антимонопольное законодательство – об этом сообщили сотрудники УФАС на публичных обсуждениях правоприменительной практики. Антимонопольная служба поддержала иркутских предпринимателей и аппарат бизнес-омбудсмена. Фото: assets.kpmg.com

Напомним, запрет основан на том, что рекламные панно «угрожают пожарной безопасности» жителей многоквартирников. Пожарные инспекторы пояснили, что, если рекламные конструкции изготовлены из безопасных материалов и не мешают «действиям противодымной системы здания», то они не угрожают пожарной безопасности.

17 февраля 2017 года состоялось заседание комиссии Думы города Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, где рассматривался вопрос об отмене постановления. Тогда было принято решение рекомендовать городской администрации отказаться от запрета. Однако муниципальные власти, сославшись на рекомендательный характер заключения, все-таки отказались отменить свой запрет. Жители многоквартирных домов также обращались к депутатам с просьбой отменить запрет – размещение рекламы давало им возможность тратить вырученные со сдачи в аренду места деньги на ремонт придомовой территории и подъездов.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей вели работу по отмене введенного запрета на размещение рекламных конструкций на стенах многоквартирников в течение года. Несмотря на то, что антимонопольная служба еще весной рекомендовала депутатам отказаться от нового правила, администрация Иркутска отказывалась изменить свое решение. Срок исполнения требований УФАС истек в сентябре, поэтому ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, заседание состоялось 20 декабря. Теперь властям придется отменить запрет под угрозой судебного разбирательства, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.