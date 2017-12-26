Зал Академии спортивной борьбы имени К.Г. Вырупаева приобретен в собственность Иркутской области

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Зал Академии спортивной борьбы имени олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Константина Григорьевича Вырупаева, расположенный в микрорайоне Солнечный в Иркутске, передан в оперативное управление подведомственному министерству спорта Иркутской области учреждению – ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры». Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.



«Весной 2017 года министерству спорта Иркутской области стало известно о продаже с целью коммерческого использования зала спортивной борьбы, расположенного в торговом комплексе в микрорайоне Солнечный, – рассказал Илья Резник. – Министерством были приняты все меры для сохранения в Иркутске единственного профильного и хорошо оборудованного зала для спортивной борьбы, в котором осуществляется тренировочный процесс и проводятся городские и областные соревнования».

По информации пресс-службы регправительства, зал площадью 1000 кв. м был приобретен за 10,6 миллионов рублей. В настоящее время в нем занимаются более 160 детей, работают восемь тренеров. Две спортивные школы (городская и областная) совместно используют помещение для тренировок и проведения соревнований.