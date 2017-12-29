Георгий Зоткин, Фонд развития промышленности: Серьезным проектам – серьезная поддержка

Для того чтобы действующее промышленное предприятие получило новый импульс к развитию, порой нужны серьезные финансовые вливания. Фонд развития промышленности существует как раз для того, чтобы помогать серьезному бизнесу в решении этих задач. Что и на каких условиях он предлагает? Кто может воспользоваться займом фонда, и на что можно потратить эти средства?

На круглом столе в рамках стратегической сессии областного Фонда поддержки предпринимательства обсуждались возможности дополнительного финансирования бизнеса. Одним из участников встречи был региональный Фонд развития промышленности. Его представитель Георгий Зоткин рассказал об условиях, на которых Фонд работает с предпринимателями - производственниками

Инструмент поддержки

Российский «Фонд развития промышленности» существует с 2014 года, когда был принят «Закон о промышленной политике», определивший необходимость создания Фонда как формы государственной поддержки. Целевая аудитория Фонда – субъекты предпринимательства в сфере промышленности; юридическая форма бизнеса значения не имеет.

За время существования Фонд предоставил промышленным предприятиям более 200 займов.

В регионы

Федеральный Фонд развития промышленности предоставляет займы промышленным предприятиям. Минимальная сумма займа – от 50 млн, максимальная – до 500 млн рублей на один проект. За два года федеральный фонд «прошел» по всем субъектам и знает все компании, которые могут освоить такой крупный займ. Их количество конечно. Поэтому было принято решение создавать региональные фонды развития промышленности и помогать местным проектам. С этой целью была разработана программа совместных займов, по которой при предоставлении займа 70% суммы дает федеральный фонд, а 30% - региональный. Минимальная сумма займа в рамках этой программы снижена до 20 млн рублей. Правительство Иркутской области ознакомилось с этой программой и заинтересовалось в ней.

В ноябре прошлого года было принято решение создать в Иркутской области региональный Фонд развития промышленности. В марте этого года фонд был зарегистрирован, а в апреле региональный «Фонд развития промышленности» заключил соглашение с федеральным Фондом по реализации программы совместных займов.

Чтобы «гора не родила мышь»

С апреля текущего года мы предоставляем займы на территории Иркутской области предприятиям, работающим в сфере промышленности. Займ выдается под 5% годовых, на пять лет, с отсрочкой гашения основного долга на три года. Первые три года платятся только проценты; тело долга гасится последние два года ежеквартально равными долями. Таких условий сейчас на рынке нет.

Сумма займа – от 20 до 100 млн рублей. По сути, речь идет о проектном финансировании. У Фонда есть требования к минимальному размеру бюджета самого проекта. При минимальном размере займа в 20 млн рублей минимальный размер бюджета проекта должен быть минимум 40 млн рублей (Фонд входит в проект с бюджетом до 50% размера его основного бюджета).

Еще одно условие заключается в том, что, начиная со второго года, проект должен производить не менее чем на 50% от суммы займа. Это условие служит гарантией, что государственные деньги по льготной ставке пойдут в дело, и «Гора не родит мышь».

Займ выдается под обеспечение, равное сумме займа плюс проценты за весь период. Однако ставки дисконтов у нас лояльнее, чем в банках, и мы принимаем поручительство Гарантийного фонда; есть соглашение о взаимодействии. Кроме того, мы принимаем в залог промышленное оборудование, которое приобретается в процессе реализации проекта.

На что можно потратить займ?

Займ Фонда развития промышленности является целевым. Есть перечень отраслевых направлений, в которых мы имеем право поддерживать проекты. Это практически все обрабатывающие производства. На средства займа может быть профинансирован инжиниринг, оформление проектно-сметной документации, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, лицензии, патенты, программное обеспечение, необходимое для станков с ЧПУ. Также предусмотрена возможность направить до 15% средств на общехозяйственные нужды, связанные с реализацией проекта.

Есть и ограничения. Фонд не финансирует недвижимость, научно-исследовательские работы, продукцию военного назначения. Мы также не можем рефинансировать действующие обязательства. Вопросы инфраструктуры – помещения, площадки, подключения – это вопросы софинансирования заявителя, а Фонд предоставляет средства на приобретение, монтаж, наладку промышленного оборудования как российского, так и зарубежного производства.

Как взаимодействовать с Фондом

Схема взаимодействия с Фондом очень удобна. Прийти в офис нужно будет только один раз – чтобы подписать договор займа. До этого все можно оформить на сайте через личный кабинет. Все документы загружаются туда в сканированном виде.