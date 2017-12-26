Как работает банк «Восточный» в новогодние каникулы 2018 года

Банк «Восточный» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о графике работы банка с 30 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Розничные отделения и клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:

30 декабря 2017 г. работают в обычном режиме

31 декабря 2017 г. работают по режиму воскресенья до 13:00 местного времени

С 1 января по 4 января 2018 г. – выходные дни

5 января 2018 г. работают по режиму субботы

6 января 2018 г. работают по режиму воскресенья

7 января 2018 г. – выходной день

С 8 января 2018 г. работают в обычном режиме

В отделениях по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:

С 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. – выходные дни

С 9 января 2018 г. работают в обычном режиме

Интернет-банк и мобильный банк:

С 16:00 по московскому времени 29 декабря 2017 года по 03:00 по московскому времени 3 января 2018 года в Интернет - и мобильном банке будет приостановлено совершение операций по переводам в другой банк и оплата услуг.

С 0:00 по московскому времени 01 января 2018 года по 03:00 по московскому времени 3 января 2018 года в Интернет - и мобильном банке будет приостановлено совершение операций по внутренним переводам.

Просим провести необходимые платежи заблаговременно.

Пользователям будут доступна информация по общему остатку средств на карте/счете, истории проведенных операций, ежемесячному платежу по кредиту на 01.01.2018 года.

3 января 2018 года в 03:00 по московскому времени мобильные сервисы будут работать в прежнем режиме.

Приносим извинения за возможные неудобства.

Контактный центр доступен круглосуточно и без выходных, как всегда, по телефону 8-800-100-7-100 (звонок бесплатный по всей России).