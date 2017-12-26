Как работает банк «Восточный» в новогодние каникулы 2018 года

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26 декабря 2017
26 декабря 2017
Банк «Восточный» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о графике работы банка с 30 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.
Розничные отделения и клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:
- 30 декабря 2017 г. работают в обычном режиме
- 31 декабря 2017 г. работают по режиму воскресенья до 13:00 местного времени
- С 1 января по 4 января 2018 г. – выходные дни
- 5 января 2018 г. работают по режиму субботы
- 6 января 2018 г. работают по режиму воскресенья
- 7 января 2018 г. – выходной день
- С 8 января 2018 г. работают в обычном режиме
В отделениях по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:
- С 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. – выходные дни
- С 9 января 2018 г. работают в обычном режиме
Интернет-банк и мобильный банк:
- С 16:00 по московскому времени 29 декабря 2017 года по 03:00 по московскому времени 3 января 2018 года в Интернет - и мобильном банке будет приостановлено совершение операций по переводам в другой банк и оплата услуг.
- С 0:00 по московскому времени 01 января 2018 года по 03:00 по московскому времени 3 января 2018 года в Интернет - и мобильном банке будет приостановлено совершение операций по внутренним переводам.
Просим провести необходимые платежи заблаговременно.
Пользователям будут доступна информация по общему остатку средств на карте/счете, истории проведенных операций, ежемесячному платежу по кредиту на 01.01.2018 года.
- 3 января 2018 года в 03:00 по московскому времени мобильные сервисы будут работать в прежнем режиме.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Контактный центр доступен круглосуточно и без выходных, как всегда, по телефону 8-800-100-7-100 (звонок бесплатный по всей России).