Рынок новых автомобилей в России за 11 месяцев показал рост на 12 %

С января по ноябрь 2017 года продажи легковых автомобилей и LCV* в Росии, по данным АЕБ, составили 1,43 млн шт. Это на 12,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Автостат.

ТОП-10 марочного рейтинга неизменно возглавляет отечественная LADA, реализовавшая за 11 месяцев 279 тыс. автомобилей. Среди иномарок лидером является KIA cо 168,7 тыс. проданных экземпляров, в российском рейтинге она на втором месте. На третьей позиции – Hyundai (142,9 тыс. экз.; +9%). На четвертой – Renault (122,1 тыс. шт.; +18%). Пятерку замыкает Toyota (83,4 тыс. шт.; -1%). Далее следуют Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что практически вся десятка лидеров, на которую приходится более 75% доли российского рынка по прошествии 11 месяцев 2017 года демонстрирует положительную динамику. Исключение составила только Toyota (-1%).

Российский авторынок находится на подъеме, по итогам 2017 года специалисты прогнозируют рост в районе 14%. Как видно из графика, объемы продаж на данном этапе сопоставимы с объемами 2015 года и превышают результаты 2009-го, однако при этом вдвое отстают от результатов благополучного 2012 года.