Желая купить автомобиль, жительница Иркутской области потеряла крупную сумму денег

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного накануне по отношению к местной жительнице Усолья-Сибирского. 37-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стала жертвой обмана и лишилась денежных средств. Фото: today.kz

Усольчанка нашла на крупном интернет-портале «Дром.ру» объявление о продаже японской машины, причем указанная стоимость иномарки была гораздо ниже средней рыночной цены такого автомобиля. Женщина позвонила продавцу, который стал убеждать ее, что продает так дешево машину из-за того, что ему срочно нужны деньги на лекарства близкой родственницы. Усольчанка, поддавшись эмоциональному порыву, перечислила в качестве залога за авто за несколько раз сумму в 91 тыс. рублей. Когда злоумышленник в очередной раз позвонил и сказал, что необходимо перевести еще деньги в качестве предоплаты за иномарку, женщина ответила, что сделает это уже при личной встрече. Тут же все телефоны, с которых потерпевшей поступали звонки, стали недоступны. Известно, что объявление с сайта уже удалено. Хотя в объявлении было указано, что машина продается на территории Иркутской области, номера телефонов, которыми пользовались мошенники, зарегистрированы за пределами региона.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование, сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».