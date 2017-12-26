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Банк "Открытие" объявил режим работы офисов в новогодние праздники

26 декабря 2017

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Банк "Открытие" объявил об изменении режима работы офисов Банка в праздничные дни в период с 30.12.2017 по 08.01.2018.


/ СИА /
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