Как работает «БИНБАНК» в новогодние праздники 2017-2018

ПАО «БИНБАНК» объявил режим работы филиалов и отделений в предпраздничные и праздничные выходные дни в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 включительно.

Для Филиалов и внутренних структурных подразделений ПАО «БИНБАНК»/филиалов ПАО «БИНБАНК» (далее – Филиалы и ВСП), за исключением Дополнительного офиса «Каширский/77» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла №2/57 ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Мушковичи/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Гостинный двор/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Суетово/67» ПАО «БИНБАНК» и Операционной кассы вне кассового узла «Суетово 2/67» ПАО «БИНБАНК»: «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;

период с «31» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. (включительно): нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов физических и юридических лиц не производится. Для Дополнительного офиса «Каширский/77» ПАО «БИНБАНК»: «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;

«31» декабря 2017 г.: режим работы дополнительного офиса: начало работы - 09 час. 30 мин., окончание работы – 18 час. 30 мин., без перерыва на обед; режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 10 час. 00 мин., окончание работы – 18 час. 00 мин., без перерыва на обед;

«01» января 2018 г. – праздничный нерабочий выходной день, обслуживание клиентов физических и юридических лиц не производится;

период с «02» по «08» января 2018 г.: остается без изменений, в соответствии с ранее утвержденным режимом работы. Читайте также: Как работает банк «Восточный» в новогодние каникулы 2018 года Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года Для Операционной кассы вне кассового узла №2/57 ПАО «БИНБАНК»: «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;

«31» декабря 2017 г.: режим работы Операционной кассы вне кассового узла: начало работы - 08 час. 30 мин., окончание работы – 17 час. 30 мин., без перерыва на обед; режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 09 час. 00 мин., окончание работы – 17 час. 00 мин., без перерыва на обед;

«01», «02» и «07» января 2018 г. – нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов физических лиц не производится;

«03», «04», «05», «06» и «08» января 2018 г.: режим работы Операционной кассы вне кассового узла: начало работы - 08 час. 30 мин., окончание работы – 18 час. 30 мин., без перерыва на обед; режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 09 час. 00 мин., окончание работы – 18 час. 00 мин., без перерыва на обед.

Для Операционной кассы вне кассового узла «Мушковичи/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Гостинный двор/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Суетово/67» ПАО «БИНБАНК» и Операционной кассы вне кассового узла «Суетово 2/67» ПАО «БИНБАНК»: «29» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов до 16 час. 00 мин.

период с «30» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. (включительно): нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов не производится.