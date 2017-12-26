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Как работает «БИНБАНК» в новогодние праздники 2017-2018

26 декабря 2017
ПАО «БИНБАНК» объявил режим работы филиалов и отделений в предпраздничные и праздничные выходные дни в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 включительно.

Для Филиалов и внутренних структурных подразделений ПАО «БИНБАНК»/филиалов ПАО «БИНБАНК» (далее – Филиалы и ВСП), за исключением Дополнительного офиса «Каширский/77» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла №2/57 ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Мушковичи/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Гостинный двор/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Суетово/67» ПАО «БИНБАНК» и Операционной кассы вне кассового узла «Суетово 2/67» ПАО «БИНБАНК»:

  • «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;
  • период с «31» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. (включительно): нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов физических и юридических лиц не производится.

Для Дополнительного офиса «Каширский/77» ПАО «БИНБАНК»:

  • «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;
  • «31» декабря 2017 г.:
    • режим работы дополнительного офиса: начало работы - 09 час. 30 мин., окончание работы – 18 час. 30 мин., без перерыва на обед;
    • режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 10 час. 00 мин., окончание работы – 18 час. 00 мин., без перерыва на обед;
  • «01» января 2018 г. – праздничный нерабочий выходной день, обслуживание клиентов физических и юридических лиц не производится;
  • период с «02» по «08» января 2018 г.: остается без изменений, в соответствии с ранее утвержденным режимом работы.

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Для Операционной кассы вне кассового узла №2/57 ПАО «БИНБАНК»:

  • «30» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов оставить без изменений, в соответствии с ранее утвержденным графиком работы;
  • «31» декабря 2017 г.:
    • режим работы Операционной кассы вне кассового узла: начало работы - 08 час. 30 мин., окончание работы – 17 час. 30 мин., без перерыва на обед;
    • режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 09 час. 00 мин., окончание работы – 17 час. 00 мин., без перерыва на обед;
  • «01», «02» и «07» января 2018 г. – нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов физических лиц не производится;
  • «03», «04», «05», «06» и «08» января 2018 г.:
    • режим работы Операционной кассы вне кассового узла: начало работы - 08 час. 30 мин., окончание работы – 18 час. 30 мин., без перерыва на обед;
    • режим обслуживания клиентов – физических лиц: начало работы - 09 час. 00 мин., окончание работы – 18 час. 00 мин., без перерыва на обед.

Для Операционной кассы вне кассового узла «Мушковичи/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Гостинный двор/67» ПАО «БИНБАНК», Операционной кассы вне кассового узла «Суетово/67» ПАО «БИНБАНК» и Операционной кассы вне кассового узла «Суетово 2/67» ПАО «БИНБАНК»:

  • «29» декабря 2017 г.: режим работы и обслуживания клиентов до 16 час. 00 мин.
  • период с «30» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. (включительно): нерабочие выходные дни, обслуживание клиентов не производится.

/ СИА /
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