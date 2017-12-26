На строительстве надземного пешеходного перехода в районе курорта «Ангара» приступили к монтажу пролетных конструкций

Фото: admirk.ru

Первая партия пролетных конструкций уже доставлена на строительную площадку. Ход выполнения работ проверили заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Александр Ким и заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

В данный момент выполнен весь необходимый объем подготовительных работ, в том числе забетонированы все опоры, установлены основные опоры для монтажа мостового перехода, ведется разгрузка пролетных балок.

Замминистра высоко оценил готовность объекта. Евгений Липатов подчеркнул, что в ходе возведения перехода отмечена задержка сроков выполнения работ, которая вызвана объективным фактором – выявлены технические недочеты в проектно-сметной документации, для устранения которых потребовалось вносить изменения в документы. Принято решение перенести срок сдачи надземного пешеходного перехода и продлить его финансирование до февраля 2018 года.

По информации пресс-службы городской администрации, финансирование строительства осуществляется из консолидированного бюджета регионального и муниципального уровней. Предусмотрено более 20 млн рублей. Планируется возвести мостовое перекрытие, обустроить безопасные подходы и оборудовать подъемные устройства для маломобильных групп населения, а также выполнить благоустройство прилегающей территории и провести освещение.