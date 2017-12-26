Возможности технологического сотрудничества обсудили в рамках соглашения между Иркутской областью и Москвой

В круглом столе на тему «Технологическое сотрудничество как фактор инновационного развития регионов», который состоялся в Московской городской Думе приняли участие Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в Москве Евгений Балашов и министр экономического развития региона Евгений Орачевский. Фото: irkutsk.sutochno.ru

Круглый стол прошел в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Москвой и Иркутской областью, которое было подписано в текущем году. В число участников также вошли представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, научных учреждений, промышленных предприятий.

«Такой круглый стол проводится впервые. Я уверен, что успех развития всех субъектов федерации и есть залог успешной экономики страны», – сказал при открытии мероприятия Евгений Балашов.

Как отметил председатель Московского городского совета общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Зезюлин, в настоящее время есть нехватка сильных кадров в ряде сфер, в том числе в сфере интеллектуальной собственности.

«Мы готовы заключить рамочное соглашение между ВОИР и аналогичными структурами Иркутской области, в том числе для организации совместных мероприятий, например, конгрессно-выставочных», – рассказал Дмитрий Зезюлин.

Руководитель инжинирингового центра лазерных технологий при Владимирском государственном университете Александр Люхтер рассказал о развитии этого направления промышленности в России. Создание центра лазерных технологий, основной целью которого будет являться предоставление услуг по лазерной обработке материалов, а также инжиниринговых и образовательных услуг в интересах предприятий Приангарья и соседних регионов, возможно и на территории Иркутской области.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на круглом столе было подписано соглашение между министерством экономического развития Иркутской области и Ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». В ближайшее время будет проанализирован рынок региона и рассмотрена возможность создания производства по выпуску оборудования прежде всего для предприятий лесной отрасли.

Также на круглом столе прозвучали предложения по созданию производства по сборке легкомоторных самолетов в Иркутской области, проекта по производству воды со сниженным содержанием дейтерия (легкая вода), сотрудничества в строительной и научно-исследовательской сфере.