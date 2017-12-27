Новый закон об ОСАГО: борьба с лазейками в автостраховании

Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ касательно ОСАГО помогут ограничить возможности автоюристов использовать мошеннические схемы для получения завышенных выплат через суд со страховых компаний. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Фото: im8.kommersant.ru

О новом законе

26 декабря Пленум Верховного Суда России принял постановление «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности», сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

«Основная часть разъяснений касается как раз тех лазеек и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере ОСАГО, которые вольготно применяют на практике автоюристы. Верховный Суд учел эти нюансы. Мы рассчитываем, что это снизит вал обращений в суды с использованием мошеннических схем», − сказал И. Юргенс.

Основные положения:

1) В заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также указать о другом известном ему ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению.

Например, это касается утраты товарной стоимости, расходов на эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия и т.д.

«Это очень важное положение. Зачастую потерпевший не направлял в своем заявлении такие требования, но «вспоминал» о них в претензии или при подаче иска», − пояснил И.Юргенс.

При этом страховщик фактически лишался возможности проверить обоснованность данного требования, поскольку срок ответа на претензию существенно ниже срока рассмотрения заявления. Если же данное требование появлялось только в иске, то от него производился расчет штрафных санкций (неустойки и потребительского штрафа), что увеличивало расходы страховщиков.

2) Документы на урегулирование должны подаваться в то же подразделение, что и заявление.

«Если переписка ведется одним и тем же подразделением страховщика, это облегчает и ускоряет принятие решение и направление ответов», − пояснил президент страхового союза. При этом страхователь первоначально вправе сам определить, в какое подразделение ему обращаться. «Он может обратиться в регионе места ДТП или места своего жительства, то есть там, где он приобретал полис ОСАГО. Недобросовестные страхователи иногда обращались с заявлением в подразделение компании в одном регионе, а затем направляли претензию в другой регион, а дополнительные документы − в третий регион. Страховщик организационно не мог все это сопоставить с первоначальным обращением, нарушал сроки осуществления страховой выплаты, и, как следствие, нес в суде расходы на уплату неустойки и потребительского штрафа», − рассказал И.Юргенс. Фото: avtovzglyad.ru

3) Дистанционно заявление о страховой выплате может быть направлено только заказной или ценной почтовой корреспонденцией или курьерскими службами.

«Это очередная преграда для недобросовестных страхователей, которые ранее представляли сведения, о направлении документов в СК простыми письмами. Ведь невозможно выяснить, направлялось ли оно вообще и что фактически в нем находилось. А суды зачастую принимали их сторону при споре о факте направления заявления и перечне приложенных к нему документов», − добавил И.Юргенс.

4) Если злоупотребляют правом, то возможен отказ во взыскании со страховых компаний неустойки, финансовой санкции, штрафа, а также о компенсации морального вреда в суде.

«Расширен перечень примеров действий, свидетельствующих о злоупотреблении правом. Например, представление акта экспертизы или оценки, заведомо не соответствующих требованиям законодательства, впервые указано в качестве такового», − отметил И.Юргенс.

В документе суда есть положение об оплате независимой технической экспертизы. «Масштаб проблемы, связанной с этим вопросом, огромен. Расходы на экспертизу относятся к суммам, выплачиваемым вместе со страховым возмещением. При этом на сегодня известно много случаев, когда подобные расходы недобросовестными страхователями и автоюристами искусственно увеличиваются на 300-500 %. То есть они, якобы, оплачивают экспертизу стоимости восстановительного ремонта в размере, превышающем среднерыночный в 3-5 раз», − пояснил президент РСА. В постановлении говорится, расходы на оплату экспертизы взыскиваются, исходя из принципов добросовестности в разумных пределах.

5) ВС РФ также позволил распространить применение норм закона об ОСАГО о праве страховщика на регрессное требование в случае отказов причинителя вреда от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.