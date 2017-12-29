Сирия, Путин, Олимпиада, Улюкаев. Чем запомнился россиянам уходящий 2017 год?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2017 год и чего ждут от 2018-го, как планируют встречать Новый год, что дарить и сколько потратить на праздник.

События-2017

Военные действия в Сирии третий год подряд россияне называют событием года (в 2017 г. – 38%). ТОП рейтинга событий в масштабах страны возглавляет тема строительства Крымского моста (6%). Главные «скандалы» года, по оценкам россиян, – отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%), судебный процесс над экс-министром Улюкаевым (11%).

По данным компании «Медиалогия», полученным в ходе анализа российских СМИ, в ТОП-3 мировых событий по заметности также лидирует тема войны в Сирии (22 056, 29). В рейтинге российских событий на первых строчках теракт в санкт-петербургском метро (17 347,37) и единый день голосования (16 258,12). «Скандал года» – также тема допинга, большого спорта и участия нашей сборной в Зимних Играх в Пхенчхане (20 512,04).

Рейтинги-2017

Политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 58% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (13%), Сергей Шойгу (10%), Дмитрий Медведев (9%) и др.

Среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле – и кинопремьер у граждан, как и прежде, явных фаворитов нет (даже лидеры рейтингов набирают небольшой процент). В рейтинге спортсменов первые места с занимают биатлонист Антон Шипулин (4%), хоккеист Александр Овечкин (4%), фигуристка Евгения Медведева (4%).

Среди актеров несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (5%), в этом году он разделил первое место с Константином Хабенским (5%). Музыкантом года в 2017-м 14% россиян назвали Дмитрия Хворостовского. По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Борис Акунин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные – 1% и менее.

Самой популярной телепередачей вновь стал проект Первого канала – ток-шоу «Пусть говорят» (13%). В рейтинге сериалов тройка лидеров – детективы «Ментовские войны» (5%), «Тайны следствия» (4%), «След» (4%). Лучшие фильмы 2017 года, по результатам опроса, – «Салют 7» (4%), «Последний богатырь» (4%), «Легенда о Коловрате» (4%).

Эмоции и оценки 2017-го, ожидания от 2018-го

2017-й россияне провожают в целом с тем же настроением, что и 2016-й: соответствующий индекс остался на отметке 63 п. (максимум за всю историю измерений). В канун 2018-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 32% – спокойствие и уверенность (рост с 25% в 2016 г.). Грусти стало заметно меньше (с 14% до 4%).

Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне оценивают заметно выше, чем в прошлом году: индекс личных итогов года в 2017-м составил 14 п. (с 5 п. в 2016-м). «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 55%, а 41% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым. Динамика оценок итогов года в масштабах страны куда более позитивна: соответствующий индекс демонстрирует существенный рост второй год подряд: с -53 п. в 2015-м до -12 п. в 2017-м. Однако баланс оценок остается отрицательным: 40% респондентов дают позитивные оценки, 52% – негативные.

На 2018-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2017-й: индекс личных ожиданий от будущего года с 2015-й по 2017-й прибавил 27 пунктов (с 37 до 64 п.). Показатель ожиданий в масштабах страны после скачка до 43 п. в 2016 г., остался на том же уровне (42 п. в 2017 г.). Более четверти респондентов (27%) полагают, что год будет удачным для них лично, 21% – для страны в целом.

Планы на празднование, траты и подарки

Дом остается самым традиционным местом празднования Нового года – 2018-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан. Почти каждый десятый (8%) в новогоднюю ночь пойдет в гости, 3% отправятся на дачу и т.д. Лишь 4% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 96% граждан. В преддверии 2018-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения выросли на 15%: сумма средних расходов составляет 14.299 руб. (с 12.397 руб. в прошлом году). По ответам 86% респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5.301 руб. (в 2016-м – 4.338 руб.), по оценкам 90% на новогодний стол – 4.596 руб., по ответам 51% на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. – 4.402 руб.

Желания и возможности по подбору подарков в этом году во многом совпали: презентовать чаще всего собираются сувениры (31%) – их же больше всего хотят и получить в подарок (14%), а самый желанный подарок прошлого года – деньги – в этом году не попал даже в ТОП-5 рейтинга. Далее в списке планируемых подарков игрушки (23% – против 1%), конфеты, спиртные напитки и пр. (22%, хотят их получить 7%), парфюмерия, косметика (21% и 12% соответственно). Не намерены дарить подарки 13%, отказались бы от их получения 27%.