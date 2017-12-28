Юрий Малышко, проект «Кнопка жизни»: «Все началось с маркетингового исследования»

В ходе стратегической сессии Фонда поддержки предпринимательства корреспондент SIA.RU провел блиц-интервью с Юрием Малышко, основателем необычных проектов «Кнопка жизни» и «Юнион-маркет», имеющим реальный опыт взаимодействия с Фондом. Каков этот опыт на деле? Какую помощь удалось получить иркутскому предпринимателю?

Юрий, расскажите о ваших проектах

– У нас их несколько. Один – с социальной направленностью – мы назвали «Кнопкой жизни». Это центр помощи тем, кто в ней особенно нуждается – пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Мы производим для них гаджеты, с помощью которых они могут круглосуточно связаться со специализированным колл-центром и получить консультацию врача, психолога, вызвать скорую, полицию и так далее. Мы подписываем с нашими абонентами соглашение об обработке персональных данных, и у нас есть вся необходимая информация об их здоровье, о том, на что у них аллергия, и о многом другом. Это позволяет нам работать в режиме модернизированной «Скорой помощи». Абоненту достаточно нажать на одну красную кнопку, и наши операторы помогут. Это работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Второй наш проект – «Юнион-маркет». Это универсальная цифровая торговая площадка, на которой представлена продукция не только Иркутской области, но и других регионов и даже других стран.

Когда началось ваше сотрудничество с Фондом?

– Когда нам понадобилась помощь в реализации «Кнопки жизни». Это было в 2016 году.

В чем оно заключалось?

– В первую очередь Фонд помог нам с маркетинговым исследованием по проекту «Кнопка жизни». Только после этого исследования мы приступили к внедрению нашей цифровой системы. Потом Фонд оказал нам существенную финансовую поддержку при разработке программного обеспечения для нашего проекта.

Вы являетесь участником кластера?

– Да, наш проект «Юнион-маркет» – участник нескольких кластеров: строительного, туристического и агропромышленного. По каждому кластеру мы в этом году получали различную помощь от Фонда. К примеру, с помощью Центра кластерного развития мы уже дважды представили нашу площадку в Монголии и планируем продолжать эту работу.