49% россиян хотят получить на новый год криптовалюту

26 декабря 2017 г. Hi-Tech Mail.Ru провел традиционный предновогодний опрос и выяснил, ждут ли россияне гаджетов в подарок и собираются ли дарить их сами. Выяснилось, что треть россиян готова потратить на гаджеты в подарок 20 тыс. руб. и больше, а планшеты теперь уступают в популярности носимой электронике.

При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов разделились поровну: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен быть непременно биткойн; 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое.

Среди более чем 21 тысячи опрошенных 23% заявили о готовности положить под елку гаджет, причем в половине случаев это будет именно смартфон – цифры в точности повторяют данные прошлогоднего исследования. Зато второе место в рейтинге подарков преподнесло сюрприз. Случилась небольшая революция: умные часы и браслеты потеснили планшеты, что в целом отражает мировой тренд роста интереса к носимым гаджетам.

39% готовы потратить на технику в подарок сумму до 10 тысячи рублей. Процент тех, кто намерен расстаться с 20 тысячами и больше, снизился по сравнению с прошлым годом – с 38% до 34%. Возможно, сказались корректировка цен в ритейле и выход на рынок новых моделей с привлекательными ценами, обративших на себя внимание потребителей.

Что касается пожеланий пользователей, они тоже стали немного скромнее: получить гаджет в подарок хотели бы 64% против 68% в прошлом году.

Среди тех, кто хочет найти под елкой технику, 31% мечтают именно о смартфоне (в прошлом году их было заметно больше – 40%). Второе место вновь заняли ноутбуки, а вот замыкают тройку уже не планшеты, а опять-таки носимые гаджеты.