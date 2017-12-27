Что ждать от Банка России в 2018 году?

В наступающем году монетарная политика ЦБ РФ останется умеренно жесткой: в центре внимания по-прежнему будет контроль над инфляционными рисками, отмечают аналитики "Альпари". По их мнению, действующая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина с высокой вероятностью займет премьерское кресло. Однако, даже в этом случае, денежно-кредитная политика Банка России останется без серьезных изменений.

"Нас беспокоит ситуация с американскими санкциями в отношении ОФЗ: данная история может вызвать высокую волатильность на рынке государственного долга и курса рубля, - отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. - Если отбросить данный негативный сценарий, то финансовые перспективы России в 2018 году смотрятся неплохо. Мы ожидаем цены на нефть будут в коридоре $70-$80 за баррель уже летом текущего года. И если ЦБ РФ не начнет валютные интервенции в поддержку доллара, рубль укрепится до 50 руб. за «амерканца» или даже выше. Не факт, что инфляция разгонится до таргета в 4%, однако ключевая ставка войдет в коридор 6-7%. Ниже данного коридора Банк России ключевую ставку снижать не будет, заботясь не только об интересах заемщиков, но и вкладчиков".

Высокая капитализация «Сбербанка», в котором у ЦБ РФ контрольный пакет голосующих акций, с высокой вероятностью снова приведет к разговорам о возможной приватизации «Сбербанка», полагает эксперт. Данную идею, вероятно, будет лоббировать менеджмент. Однако Банк России вряд ли изменит свою позицию. Снижения доли до уровня, где у ЦБ РФ будет меньше контроля в «Сбербанке», не случится. Это может подорвать доверие у рядовых вкладчиков и других клиентов банка.