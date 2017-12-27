Александр Разуваев, Альпари: «Новый взлет биткойна неизбежен»

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари, отмечает, что основной темой уходящего года стала история криптовалют.

«Я, конечно, рискну прослыть старомодным, но выскажу свое мнение. Многие уже неплохо заработали на биткойне, однако недавнее падение цен поставило вопрос ребром: что дальше? Ответов много. Сколько людей – столько и мнений. С моей точки зрения, биткойн ждет новый взлет, который перепишет исторические максимумы. Причина проста. В мире слишком много долларов и слишком мало биткойнов. ФРС только начал медленное сокращение денежной массы. А количество биткойнов почти фиксированно, рост идет очень медленно. Однако любая более-менее значимая продажа биткойна способна обрушить курс практически до нуля».

За акциями компаний стоят активы и денежные потоки, обращает внимание эксперт «Альпари». В случае, например, «Роснефти» или «Русгидро» – очень значительные основные фонды. Биткойн нематериален. «Оценивать его по затратному методу бессмысленно. Расходы на майнинг не приводят к появлению материального объекта, как это происходит при добыче золота. Единственная возможная опора биткойна – это спрос, торговля. Конечно, за рублем или долларом также ничего не стоит. Однако они являются эквивалентами в обмене и, соответственно, привлекательны для сбережений. Чем же биткойн хуже?! С древнейших времен у любого государя были два суверенных права: право на легальное насилие и право на печатный станок. Именно торгового применения биткойна национальные банки стремятся не допустить и вряд ли допустят».

Означает ли это, что у криптовалют нет, как рисуют сейчас многие, светлого будущего? Да, означает. Означает ли это, что на биткойне поздно зарабатывать? Нет, не означает. Биткойн – это рисковая игра для рисковых парней. Его новый взлет и высокая волатильность неизбежны. Главное – вовремя выйти из модной игры и переложиться в вечные ценности. Например, бумаги «Газпрома». «Газпром» оценен в 40 раз дешевле предстоящего IPO Saudi Aramco. За ним стоят огромные сырьевые запасы, газотранспортная система и, конечно, добыча плюс электроэнергетический и нефтяной бизнес. Рано или поздно «Газпром» избавится от рисков украинского транзита или Москва и Киев придут к миру. С точки зрения аналитика "Альпари", вероятность того, что американский СПГ потеснит позиции «Газпрома» в Европе не очень велика.

Вывод здесь очень простой, в заключение говорит эксперт «Альпари». «Хотите рисковую игру? Покупайте биткойн, чтобы быстро продать и переложиться в реальный сектор экономики – 'Лукойл', 'Норильский никель' или 'Газпром'».