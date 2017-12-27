Росгеология займется поисками крупных нефтегазоперспективных объектов в Иркутской области и Якутии в 2018 году

Росгеология и Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу подписали государственный контракт на выявление крупных нефтегазопоисковых объектов на западных склонах Непско-Ботуобинской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы, Сюгджерской седловины и прилегающих территориях по комплексу геологических, геофизических и гидрогазогеохимических методов. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета, пишет пресс-служба АО «Росгеология».

Работы будут проводиться на территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции в пределах Иркутской области и республики Саха. Площадь изучаемого объекта - 1 045 444 км2. Максимальная глубина исследований – 10 км, целевой интервал – 2-6 км.

Геологи уточнят модели геологического строения западных склонов Непско-Ботуобинской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы, Сюгджерской седловины и прилегающих территорий, выделят перспективные зоны и объекты накопления углеводородов, связанные с отложениями нижнего кембрия, венда, рифея и приповерхностной части фундамента, оценят локализованные ресурсы по категории Дл, разработают рекомендации по дальнейшим направлениям нефтепоисковых работ на выделенных участках.

Помимо этого, будет проведен анализ эффективности применяемых полевых и камеральных геолого-геофизических методик решения нефтепоисковых задач, подготовлены предложения по оптимизации комплексирования геолого-геофизических работ, включая рекомендации по применению оборудования, аппаратуры, технологий, обрабатывающих программ. Также будет создана геоинформационная система по региону работ с картами и массивами сейсмических материалов, данных бурения, электроразведки, геохимии.

В рамках проекта будут выполнены геологические маршруты на 3-х участках общей протяженностью 580 км, комплексная гидрогазогеохимическая съемка по профилям общим объемом 650 км, площадные работы – 800 км2, а также полевые исследования МОГТ-2D в - 400 км, в том числе наземные – 230 км, речные – 170 км. Для выполнения поставленных задач будут обрабатываться ретроспективные данные, проводиться лабораторные химико-аналитические исследования.

Завершить изучение объекта планируется к концу 2019г.