Азиатско-Тихоокеанский банк обновил сервисы ДБО

Азиатско-Тихоокеанский банк обновил сервисы ДБО. Изменения коснулись чеков по операциям, страницы авторизации Интернет-банка и др.



Теперь клиенты смогут: отправлять чек по любой операции на адрес электронной почты и сохранять его в формате PDF. В страницу авторизации Интернет-банка добавлена информация о способах восстановления логина и пароля и подключения к ДБО. Также для удобства клиентов баннеры с предложениями и акциями банка теперь переключаются автоматически. В истории операций добавлено отображение суммы cash-back, начисленного по конкретной операции.



Усовершенствована работа сервиса при закрытии вклада в ДБО (ранее не выбирался счет зачисления); при осуществлении переводов SWIFT (ранее не выбиралось поле «Тип контрагента») и переводов с карты на карту (P2P). Доработан раздел, который касается переводов в пользу индивидуальных предпринимателей. Теперь для таких транзакций (на счет ИП, у которых 12-ти значный ИНН) необходимо выбрать форму внешнего перевода «Юр. лицу».



Реализованы отдельные повышенные лимиты на операции в ДБО для клиентов, имеющих действующую программу Банка «Статус»



Дополнительно напоминаем вам о том, что в период с 18 декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года в ДБО проводится акция по переводам с карты на карту (P2P переводы в разделе «С карты на карту» Интернет-банка и Мобильного банка для Android). Для совершения Перевода необходимо знать номер Банковской карты получателя и реквизиты Банковской карты отправителя (номер карты, срок действия, код безопасности CVC2/СVV2).



В рамках акции действуют следующие условия:

Перевод на карты АТБ - бесплатно до 150 000 руб. в календарный месяц по каждой карте получателя;

Перевод на карты сторонних эмитентов - бесплатно до 20 000 руб. в календарный месяц на каждой платежной карте.

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