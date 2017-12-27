«АктивКапитал Банк» наградил победителей конкурса «Взгляд в будущее»

Подведены итоги конкурса, проводившегося «АктивКапитал Банком» совместно с «Самарским государственным экономическим университетом». Конкурсные работы, в которых студенты СГЭУ отразили свой взгляд на актуальность и перспективы различных банковских продуктов и технологий, оценивали преподаватели кафедры «Финансы и кредит» СГЭУ и топ-менеджеры «АктивКапитал Банка». В частности, жюри заинтересовала работа, в которой систематизируются наиболее востребованные банковские продукты, ориентированные на студентов.

Лучшими признаны работы Ирины Бураковой, Александры Кокая, Дарьи Зоревой, Анастасии Денисенко и Анастасии Фадеевой. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии от «АктивКапитал Банка».