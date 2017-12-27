Реклама Сбербанка признана самой креативной

Сбербанк впервые стал самым креативным рекламодателем года по версии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Проекты Сбербанка «Соседи», Streets, SberbankGo, «Ладошки», «День России» заработали в общей сложности 55 наград на таких престижных фестивалях как Cannes Lions, Golden Grum, Epica Awards, Eurobest, ACDR, ACDE, Red Apple, Ad Black See, что позволило Сбербанку набрать наибольшее количество баллов в рейтинге АКАР и занять первое место.

Баллы в рейтинге АКАР начисляются в зависимости от важности фестиваля и полученной награды. Детальная методика составления рейтинга приведена на сайте АКАР.

АКАР ежегодно составляет рейтинги креативности рекламных агентств и рекламодателей.