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Реклама Сбербанка признана самой креативной

27 декабря 2017

Сбербанк впервые стал самым креативным рекламодателем года по версии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Проекты Сбербанка «Соседи», Streets,  SberbankGo, «Ладошки», «День России» заработали в общей сложности 55 наград на таких престижных фестивалях как Cannes Lions, Golden Grum, Epica Awards, Eurobest, ACDR, ACDE, Red Apple, Ad Black See, что позволило Сбербанку набрать наибольшее количество баллов в рейтинге АКАР и занять первое место.

Баллы в рейтинге АКАР начисляются в зависимости от важности фестиваля и полученной награды. Детальная методика составления рейтинга приведена на сайте АКАР.

АКАР ежегодно составляет рейтинги креативности рекламных агентств и рекламодателей.


/ СИА /
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