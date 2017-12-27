Банк УРАЛСИБ в 2018 году выдаст более 900 ипотечных кредитов по программе Жилищных строительных сбережений в Башкортостане

В 2018 году в Республике Башкортостан более 900 семей смогут получить ипотечные кредиты Банка УРАЛСИБ в рамках программы Жилищных строительных сбережений. Это будут первые сделки в рамках специального ипотечного продукта по ставке ниже среднерыночных значений.

Банк УРАЛСИБ участвует в республиканской программе приобретения жилья по системе жилищных сбережений с 2015 года. Клиенты банка в течение нескольких лет могут накопить средства для оплаты части стоимости жилья на специальном счете. К каждому ежемесячному взносу участника программы государство добавляет 30%-ную премию из бюджета. Вклад размещается на срок от 3 до 6 лет. Использовать свои накопления также можно с выгодой: ставка по ипотеке в рамках программы в Банке УРАЛСИБ составляет от 6% (ее уровень зави-сит от срока размещения вклада).

Сейчас в республике почти 2000 клиентов нашего банка участвуют в программе. При этом 1100 вкладов от общего количества открыто на срок до 3 лет.

Марат Мамлеев,Исполнительный директор, управляющий филиалом в Уфе Банка УРАЛСИБ

В начале декабря 2017 года Правительство Башкортостана расширило перечень категорий граждан-участников программы ЖСС, включив в него молодые семьи, постоянно проживаю-щие на территории РБ (в случае если возраст обоих супругов не превышает 35 лет), а также жителей региона, имеющие одного и более ребенка в возрасте до 18 лет. Во всех офисах УРАЛСИБа на территории Башкортостана организован прием заявок по новым категориям клиентов.