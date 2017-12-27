Вклад «Легкий» Связь-Банка - в топ-10 самых выгодных сезонных вкладов в России в рублях

Вклад «Легкий» Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) вновь вошел в Топ-10 самых выгодных сезонных вкладов в России в рублях, по данным Банки.ру.

Аналитики портала проанализировали более чем полусотню сезонных «холодных» депозитов российских банков. В результате вклад «Легкий» Связь-Банка был признан одним из наиболее выгодных на рынке.

«В качестве сезонных в базе Банки.ру рассматривались вклады, которые кредитные организации приурочивают к началу нового времени года и по которым устанавливают сроки возможного открытия в течение определенного сезона. Такие депозиты обычно невозможно пролонгировать», - отметили аналитики.

Теперь срок приема денежных средств в популярный вклад «Легкий» продлен еще до конца января. Его действительно очень легко открыть в офисе или в Интернет-банке: минимальная сумма - всего 50 000 рублей, срок инвестированим - 547 дней, ставка 8% годовых зафиксирована на весь срок. В конце срока депозит автоматически пролонгируется на условиях не менее востребованного вклада «Максимальный доход» со ставкой на год от 7,20% до 7,70% годовых в рублях.