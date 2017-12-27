Новости

Вклад «Легкий» Связь-Банка - в топ-10 самых выгодных сезонных вкладов в России в рублях

27 декабря 2017

Вклад «Легкий» Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) вновь вошел в Топ-10 самых выгодных сезонных вкладов в России в рублях, по данным Банки.ру.

Аналитики портала проанализировали более чем полусотню сезонных «холодных» депозитов российских банков. В результате вклад «Легкий» Связь-Банка был признан одним из наиболее выгодных на рынке.

«В качестве сезонных в базе Банки.ру рассматривались вклады, которые кредитные организации приурочивают к началу нового времени года и по которым устанавливают сроки возможного открытия в течение определенного сезона. Такие депозиты обычно невозможно пролонгировать», - отметили аналитики.  

Теперь срок приема денежных средств в популярный вклад «Легкий» продлен еще до конца января. Его действительно очень легко открыть в офисе или в Интернет-банке: минимальная сумма - всего 50 000 рублей, срок инвестированим - 547 дней, ставка 8% годовых зафиксирована на весь срок. В конце срока депозит автоматически пролонгируется на условиях не менее востребованного вклада «Максимальный доход» со ставкой на год от 7,20% до 7,70% годовых в рублях.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании