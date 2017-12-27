Компания En+ Group объявляет в Иркутске лыжные каникулы

Со 2 по 7 января Компания En+ Group приглашает жителей Иркутска открыть лыжный сезон-2018 и провести новогодние каникулы на свежем воздухе. В спорткомплексе «Гости» (микрорайон Ершовский, ул. Садовая, д. 2) будет работать прокат инвентаря (200 рублей/час), а для начинающих спортсменов каждый день запланированы бесплатные мастер-классы по бегу на лыжах (начало в 12.00 и в 15.00). Участников спортивных мероприятий ждет уютное кафе с новогодней интерьерной фотозоной, горячим кофе и выпечкой.

Многоплановый проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года компаниями En+ Group, ОК РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок России. Он направлен на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. В рамках проекта в прошлом году проведены 10 городских лыжных праздников, в которых приняли участие более 13 000 человек, проведён Кубок на призы РУСАЛа и En+ Group, за победу в котором боролись 540 юных лыжников из Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областей, более 300 тренеров прошли переподготовку, региональным юношеским сборным переданы комплекты профессиональной экипировки на сумму более 15 млн рублей. Новогодние лыжные каникулы пройдут в 15 городах России, в том числе в Иркутске, Черемхово и Ангарске.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко: «Проект «На лыжи!» ждёт хорошее будущее. Это очень перспективный, по-настоящему сибирский проект! Надеюсь, сотрудники нашей компании выйдут в новогодние дни на лыжню как в Иркутске, так и в других городах области».

Телефон для справок и записи на мастер–классы в Иркутске: 8 (3952) 68-29-14. Программа - на сайте налыжи.рф