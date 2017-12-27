8 млн рублей долга по налогам взыскали с директора лесозаготовительного предприятия в Иркутской области

С руководителя одной из организаций Иркутской области, признанного виновным в совершении налогового преступления, взыскан ущерб в размере 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Иркутской области.

В ходе выездной налоговой проверки установлено применение схемы уклонения от налогообложения путем занижения дохода, полученного от реализации лесопродукции на экспорт. В проверяемом периоде налогоплательщик в качестве комиссионера осуществлял реализацию продукции в адрес китайских компаний. Мероприятиями налогового контроля установлен факт фиктивности заключенных договоров комиссии. Налогоплательщик по спорным договорам комиссии фактически реализовал на экспорт лесопродукцию от своего имени по своим же ранее заключенным внешнеэкономическим контрактам в адрес китайских компаний, с которыми ранее работал «напрямую».

Инспекцией доказано, что фактически товар принадлежал проверяемому налогоплательщику, отгружался обществом самостоятельно по договорам купли - продажи. Участие в финансово-хозяйственной деятельности комитентов носило формальный характер, поступившая выручка от иностранных покупателей обналичивалась через третьих лиц.

Доначисленные суммы налогов, пени и штрафов в связи с ликвидацией организации по решению Арбитражного суда Иркутской области уплачены не были.

В порядке п. 3 ст. 32 НК РФ материалы проверки переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ. По результатам рассмотрения материала Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области уголовное дело в отношении руководителя организации прекратило в связи с истечением срока давности уголовного преследования. На основании вынесенного следственным органом постановления, учитывая нереабилитирующие обстоятельства прекращения уголовного дела, районная прокуратура направила в суд гражданский иск о возмещении бывшим руководителем организации ущерба от преступления в размере 8 млн рублей. В третьем квартале 2017 г. решением районного суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Сумма ущерба в размере 8 млн руб. внесена бывшим руководителем предприятия в бюджет в полном объеме.