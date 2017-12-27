На треть по сравнению с прошлым годом увеличил выдачу ипотеки Сбербанк в Иркутской области

Значительный рост ипотечного кредитования отмечает Сбербанк в Иркутской области. За январь-ноябрь текущего года жителями Приангарья оформлено 11,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 18,4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи кредитов на приобретение жилья вырос на рекордные 4,7 млрд. рублей или 34,5 процента.
«Для ипотечного кредитования в Сбербанке этот год был связан с трендом реформирования. Это касается и политики снижения ставок, и процедуры оформления ипотечных кредитов. Так, доработаны и внедрены современные сервисы, которые позволили вывести процесс оформления ипотеки на совершенно новый современный уровень. Теперь мы можем говорить о том, что наш банк имеет возможность предложить своим заемщикам комплекс как банковских, так и небанковских услуг на рынке ипотечного кредитования от выбора квартиры до регистрации сделки в Росреестре», - комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.
Напомним, в этом году в полную силу заработал портал «ДомКлик», разработанный Сбербанком для покупки недвижимости. На сайте и в мобильном приложении можно подать заявку на ипотеку и получить по ней одобрение, выбрать квартиру, а также заказать сервисы электронной регистрации прав собственности и безопасных расчетов. Объявления на портале размещают аккредитованные партнеры Банка, квартиры проходят дополнительную проверку. Для удобства связи с банком внедрен сервис «Телефония», позволяющий заемщику автоматически связываться с менеджером, сопровождающим его сделку.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.