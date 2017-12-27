На треть по сравнению с прошлым годом увеличил выдачу ипотеки Сбербанк в Иркутской области

Значительный рост ипотечного кредитования отмечает Сбербанк в Иркутской области. За январь-ноябрь текущего года жителями Приангарья оформлено 11,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 18,4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи кредитов на приобретение жилья вырос на рекордные 4,7 млрд. рублей или 34,5 процента.

«Для ипотечного кредитования в Сбербанке этот год был связан с трендом реформирования. Это касается и политики снижения ставок, и процедуры оформления ипотечных кредитов. Так, доработаны и внедрены современные сервисы, которые позволили вывести процесс оформления ипотеки на совершенно новый современный уровень. Теперь мы можем говорить о том, что наш банк имеет возможность предложить своим заемщикам комплекс как банковских, так и небанковских услуг на рынке ипотечного кредитования от выбора квартиры до регистрации сделки в Росреестре», - комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, в этом году в полную силу заработал портал «ДомКлик», разработанный Сбербанком для покупки недвижимости. На сайте и в мобильном приложении можно подать заявку на ипотеку и получить по ней одобрение, выбрать квартиру, а также заказать сервисы электронной регистрации прав собственности и безопасных расчетов. Объявления на портале размещают аккредитованные партнеры Банка, квартиры проходят дополнительную проверку. Для удобства связи с банком внедрен сервис «Телефония», позволяющий заемщику автоматически связываться с менеджером, сопровождающим его сделку.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.