Отделение медицинской реабилитации второго этапа заработает с января в Иркутской городской клинической больнице №1

В Иркутской городской клинической больнице №1 создано первое в Приангарье отделение медицинской реабилитации второго этапа для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы. Фото: z55.d.sdska.ru

В отделение будут госпитализироваться люди, перенесшие инсульты, по завершении острого периода заболевания, имеющие реабилитационный потенциал, но нуждающиеся в посторонней помощи. Получать необходимую помощь пациенты смогут уже в конце января 2018 года. Об этом стало известно в ходе визита в лечебное учреждение министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко.

Также министр рассказал:

«Здесь организован замкнутый цикл: пациент поступает в отделение реанимации или интенсивной терапии, после этого идет реабилитация первого этапа, затем больной, обладающий серьезным реабилитационным потенциалом, поступает на второй этап реабилитации в созданное отделение. В среднем на втором этапе он будет находиться до 21 дня, после чего уже переходит на третий этап - в амбулаторно-поликлиническую службу».Для реабилитации пациентов приобретено оборудование на сумму более 2,5 млн рублей, в том числе функциональные кровати. Главный врач ИГКБ №1 Леонид Павлюк пояснил, что финансирование осуществлялось по смешанному принципу: за счёт счет средств областного бюджета, больницы и поддержки социально ориентированного бизнеса.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в отделении завершён первый этап ремонтных работ, развернуто семь коек. Всего их будет 15. Это количество определено после анализа медицинской документации первичного сосудистого отделения Иркутской горбольницы № 1 за пять лет. Окончание ремонтных работ и оборудование еще восьми коек запланировано на июль 2018 года.