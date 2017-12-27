Самое крупное по ущербу мошенничество 2017 года зарегистрировано в Иркутской области

Пенсионерка в течение нескольких месяцев в надежде на компенсацию за купленные акции известной финансовой пирамиды перевела мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Фото: livejournal.com

Накануне в отдел полиции поступило заявление 64-летней жительницы Братска, у которой обманным путём похищено 3 млн 619 тыс. рублей. Пенсионерка рассказала, что в начале июля на её мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей полагается выплата в сумме 47 тыс. долларов США за сделанный в 2002 году вклад в финансовую пирамиду. Для получения компенсации необходимо было оплачивать всевозможные расходы на оформление, доставку, налоги и прочее. Установлено, что звонки поступали из столичного региона, Кировской области, Северной Осетии и Тюмени.

Чтобы внести очередной платёж, женщина оформила несколько банковских кредитов под немалые проценты, взяла под расписку и «честное слово» различные суммы у родственников, друзей и соседей. Последний перевод она сделала 31 октября.

Почти два месяца обманутая братчанка приходила в себя от очередного необдуманного поступка. За помощью в полицию она обратилась лишь 26 декабря. По её заявлению проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.