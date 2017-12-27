Декада спорта и здоровья пройдет в Приангарье

В муниципальных образованиях Иркутской области планируется провести больше 360 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья в дни новогодних каникул. Основная цель мероприятия – приобщить население к активному отдыху в нерабочие праздничные дни. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник. Фото: blogs.helsinki.fi

«В рамках Декады спорта и здоровья муниципальными образованиями области предусмотрено проведение соревнований и турниров по различным видам спорта, семейных эстафет, спортивных акций. Мероприятия рассчитаны на различные категории граждан», − отметил Илья Резник.

В основном в муниципальных образованиях Иркутской области пройдут турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам.По информации пресс-службы правительства региона, в Черемхово, например, с 3 по 6 января состоятся блиц-турниры по баскетболу и волейболу «Новогодний приз», первенство города по танцевальному спорту, открытое первенство города по хоккею с мячом, блиц-турнир по мини-футболу «Рождественский турнир», дни здоровья.

В Ангарском городском округе запланировано проведение многодневной лыжной гонки «Baikal tour de ski – 18», первенства СДЮСШОР «Ангара» по мини-футболу «Новогодние каникулы», турнира по волейболу, первенства города по горнолыжному спорту «Рождественские старты» и других мероприятий.

В Бодайбо пройдут 11 спортивных мероприятий. Это соревнования для детей и взрослых по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, настольному теннису, полиатлону.

На территории Братского района будет организовано более 40 различных мероприятий физкультурно-спортивной направленности. В Иркутском районе пройдут около 50 соревнований и спортивных мероприятий.