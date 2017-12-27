Электростанция-гибрид появилась в Тофаларии

В Тофаларии после тестовых испытаний начала работу в постоянном режиме одна из крупнейших в России гибридных электростанций. В деревне Нерха Нижнеудинского района вырабатывает электроэнергию первая в этой местности солнечно-дизельная станция. В жилых домах, социальных учреждения и новой школе Нерхи зажегся солнечный свет. Фото: irkobl.ru

Как пояснили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в рамках подпрограммы энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Иркутской области на 2014-2020 годы совместно с администрацией муниципального образования «Нижнеудинский район» была реализована реконструкция системы электроснабжения д. Нерха. Здесь построены генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии.

Общая стоимость выполненных работ – 77,6 млн рублей (из областного бюджета выделено 70 млн рублей, из бюджета муниципального образования – 7,6 млн рублей).

Строительство в труднодоступной горной местности также потребовало специальных усилий. Подрядчик организовал доставку 210 деревянных опор, 10,5 км силового кабеля, двух дизельных станций мощностью 160 кВт в контейнерах типа «Север-4». Кроме этого были завезены 450 фотоэлектрических солнечных модулей, четыре трансформаторных подстанции, 87 приборов учета, 144 аккумуляторные батареи, 11 тонн металлопроката и т.д.

С 1 декабря 2017 года в Нерхе выработано 4074.76 кВт*ч солнечной энергии.

Летом текущего года были выполнены подготовительные и общестроительные работы. По информации пресс-службы Иркутской области, строительство солнечного сегмента и ВЛ 10 кВ началось в сентябре. Монтаж и пуско-наладочные работы на новом объекте энергетики завершили в ноябре текущего года.«Установленная мощность солнечной электростанции 121,5 кВт. Реализация проекта позволит осуществлять электроснабжение населения и объектов социальной сферы с привлечением возобновляемых источников энергии, сэкономит более 50 т дизельного топлива, а также средства на его доставку», – рассказал Сергей Малинкин, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.