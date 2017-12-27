«Ростелеком» в Сибири исполнил новогодние мечты детей

«Ростелеком» в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» подготовил и вручил подарки воспитанникам 11 социальных учреждений сибирского региона.

Новогодние просьбы к Деду Морозу ребят из детских домов были размещены на корпоративном портале «Ростелекома». В течение декабря сотрудники выбирали из списка и покупали подарки, которые попросили дети у Деда Мороза, празднично упаковывали и приносили в пункт сбора.

В Бурятии специалисты компании готовили новогодние подарки для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» (г. Улан-Удэ) и «Забайкальского центра социального образования и развития» (г. Чита), в Красноярском крае и Хакасии – для «Краевого центр семьи и детей» (г. Красноярск) и «Республиканского дома-интерната для умственно отсталых детей «Теремок» (г. Абакан).

Коллективы Кемеровского и Иркутского филиалов «Ростелекома» решили выполнить новогодние мечты воспитанников «Детского дома №2» (г. Кемерово) и ребят «Комплексного центра социального обслуживания населения» (г. Киренск).

В Новосибирской области акция была объявлена для «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (г. Тогучин), в Томской области – для «Центра помощи детям Зырянского района» (с. Зырянское).

В Алтайском крае сотрудники компании организовали сбор подарков для «Павловской школы-интерната» (с. Павловск), в Омской области связисты выступили в роли деда Мороза для ребят двух детских домов – Артынского (с. Артын) и Полтавского (р. п. Полтавка).

Коллектив «Ростелекома» не только подготовил подарки, но и организовал их торжественное вручение в каждом социальном учреждении. Кукольные домики, роликовые коньки, мягкие игрушки, настольные игры, смартфоны – все новогодние пожелания ребят в возрасте от 3 до 16 лет были исполнены.

«Предновогоднюю благотворительную акцию компания проводит уже много лет подряд. На этот раз сибирские связисты исполнили новогодние пожелания 360 детей, оставшихся без попечения родителей. – отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Сотрудники активно участвуют во всех социальных проектах, инициированных компанией, но акция «Стань Дедом Морозом» стала для нас особенной: ведь дарить праздник и превращать новогодние мечты детей в реальность так приятно».

«Ростелеком» проводит акцию «Стань дедом Морозом» во всех регионах присутствия от Владивостока до Петербурга. Подарки от сотрудников компании накануне нового 2018 года получили более 2 200 детей из 45 социальных учреждений.

ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.