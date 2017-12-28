В Новый год с новыми рекордами: торговая сеть «Слата» за год выросла на 50%

«Слата», крупнейший в Иркутской области региональный продуктовый ритейлер, активно наращивает темпы роста сети. Количество открытых торговых точек за 2017 год увеличилось на 50%. И это, похоже, не предел.

Cупермаркет "Слата" г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 44.

2017: упор на дискаунтеры

23 декабря в Иркутске открылся 76-й супермаркет «Слата». Во всей торговой сети этот магазин стал 173-м. Открытие состоялось по адресу ул. Депутатская, д. 44.

Сеть развивает разные торговые форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывает 76 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль». Год назад, 31 декабря 2016 года в сети было 69 супермаркетов и 49 дискаунтеров «Хлеб-Соль», согласно данным пресс-службы компании. Таким образом, за год количество магазинов увеличилось со 115-ти до 173-х, или на 50%.

Любопытно, что основной упор торговая сеть «Слата» в 2017 году сделала именно на открытие дискаунтеров «Хлеб-Соль», число которых за год практически удвоилось. Открытие магазинов происходило не только в Иркутске, но и в Ангарске, Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском.

Быстрый рост

По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.

Учитывая темпы роста сети в 2017 году, компания имеет все шансы повторить успех.

В планах компании — довести число точек до 200 уже в первом квартале 2018-го.

Рассказывая о столь масштабных результатах своего предприятия, Вячеслав Заяц, основатель сети розничных магазинов «Слата», отметил, что успех – результат усилий, предпринятых 5-10 лет назад. «Будущее покажет, насколько верны ваши сегодняшние решения. Об эффективности компании нужно заранее и постоянно заботиться, и тогда, если вы приложите массу усилий, будете много работать, трезво думать, вы можете достичь успеха», – подчеркнул он.