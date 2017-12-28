Российский рынок акций: в 2018 году рост возможен, однако взлета рынка, как в 2016 году, ожидать сложно

Прошедший 2017 год российский фондовый рынок завершил «ни шатко, ни валко». Валютный индекс РТС понизился на 0,67%, а рублевый индекс Московской биржи упал на 5,8%.

Больше всего упали акции компаний финансового сектора (индекс MICEX Fnl упал на 16,93%), а также акции нефтегазового сектора (индекс MICEX O&G понизился на 9,2%) и потребительского рынка (снижение индекса MICEX CS составило почти 8,1%). Отраслевые индексы электроэнергетики, телекоммуникационной отрасли, металлургии и транспорта показали разнонаправленную динамику: индекс электроэнергетики упал на 7,74%, а индексы металлургии, телекоммуникационной отрасли и транспорта выросли на 2,92%, 0,11% и 0,88% соответственно. Одновременно индекс сектора РИИ вырос на 7,14%.

Лидеров роста среди «голубых фишек» было не так много: обрадовали своих акционеров и инвесторов «Яндекс» (YNDX) и «Сбербанк» (SBER), чьи обыкновенные акции подорожали с начала 2017 года на 39% и 31,5%, соответственно.

Не были разочарованы также держатели обыкновенных акций «Татнефти» (TATN) (+13%), «Газпром нефти» (SIBN) (+7,5%).

Динамику лучше остального рынка показали акции «Аэрофлота» (AFLT), которые, хотя и упали, но подешевели меньше, чем упал индекс МосБиржи (MOEX) (всего на 3%).

Абсолютным лидером понижения с мая текущего года стали бумаги АФК «Системы» (AFKS), которые подешевели на 51%.

Сильно подешевели акции «Роснефти» (ROSN) (-25%), «Промсвязьбанка» (PSBR) (-20%), «НОВАТЭКа» (NVTK) (-9%).

Пожалуй, главными событиями 2017 года, оказавшими негативное воздействие на рынок, стало судебное разбирательство между «Роснефтью» и АФК «Системой», которое завершилось мировым соглашением только к концу года, но рынок уже достаточно сильно упал, чтобы успокоиться на этой информации. На этой новости акции «Системы» потеряли больше половины стоимости, но и «Роснефть» оказалась не в лидерах роста.

Хотя бумаги «Роснефти», вероятнее всего, подешевели по другим причинам – фактический дефолт Венесуэлы, которая вряд ли сможет вернуть кредит, выданный «Роснефтью» венесуэльской госкомпании.

Ужесточение санкций США против российских компаний практически не оказало влияния на реальный сектор, однако добавило пессимизма инвесторам.

Кроме того, дополнительную нервозность на рынке акций создали и финансовые трудности ряда крупнейших российских банков («Открытия», «Бинбанка», «Промсвязьбанка»), что привело к их санации и резкому падению стоимости акций банков.

Среди положительных событий 2017 года, которые могут получить продолжение и в 2018 году, можно отметить повышение прогнозов кредитного рейтинга России всеми тремя глобальными рейтинговыми агентствами, подписание премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поручения госкомпаниям выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов, запуск «НОВАТЭКом» масштабного проекта «Ямал-СПГ», а также ряд существенных сделок M&A и успешно проведенных IPO и вторичных размещений акций корпоративных эмитентов.

В 2018 году мы можем ожидать следующих важнейших событий, которые окажут влияние на фондовый рынок: это выборы президента России в марте 2018 года и возможное ужесточение санкций США. Выборы президента станут, безусловно, положительным событием для рынка, так как результат практически предрешен, и стабильность экономического и политического курса гарантирована.

Но важной интригой после выборов станет вопрос о том, кто возглавит правительство. Ряд экспертов в России и за рубежом предсказывают, что Дмитрий Медведев, возможно, не займет кресло премьера.

В качестве кандидатов на пост премьера в обновленном правительстве называют бывшего вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина и главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Как бы то ни было, интрига вокруг назначения главы правительства может нивелировать позитивный эффект от результатов президентских выборов.

Ужесточение санкций против России – не менее существенный фактор, способный повлиять на курсы российских акций. Вопрос только заключается в масштабах этих санкций. Например, введение ограничений для американских инвесторов на инвестиции в государственные долговые бумаги РФ, в частности, в ОФЗ, могут негативно сказаться не только на российских фондовых индексах и рынке облигаций, но еще и вызвать краткосрочный обвал рубля.

То же можно сказать о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Однако мы полагаем, что вероятность таких событий не слишком высока, так как инвесторы, которым это решение нанесет материальный ущерб, непременно будут оспаривать решение американских властей в судах. Скорее, дело ограничится публикацией в январе или в начале февраля списка близких к Кремлю российских олигархов и принадлежащих им юридических лиц, который даже не факт что превратится в «санкционный» список. Накануне выборов президента России пиар-эффект от публикации такого списка может оказаться даже более важным для США, чем новый виток «санкционной войны». Однако можно предположить, что в январе из-за неопределенности с санкциями рынок будет весьма нервным и волатильным.

Из привлекательных акций для инвестирования мы можем отметить «Газпром нефть» (SIBN), «Лукойл» (LKOH) и «НОВАТЭК» (NVTK), которые могут показать сильные финансовые результаты за 2017 год и, соответственно, выплатить акционерам хорошие дивиденды.

Средняя цена на нефть смеси Brent с начала года составила $55,1 за баррель, при том, что правительство закладывало в бюджет прогноз цены не выше $40 за баррель.

В 2018 году мы ожидаем, что средняя цена нефти Brent может составить $65 за баррель, что может позитивно повлиять на котировки акций нефтяного сектора.

Акции «Газпрома» (GAZP) подвержены сильным политическим рискам, связанным с трудной реализацией проекта «Северный поток-2» и препятствиям со стороны ЕС.

Из акций других секторов мы полагаем, что весьма актуальны инвестиции в бумаги «Аэрофлота» (AFLT), «Сбербанка» (SBER) и Х5 Retail Group (FIVE) – то есть лидеров в тех отраслях, которые больше всего выигрывают от сокращения конкуренции. Интересно так же будет в 2018 году обратить внимание на акции «Яндекса» (YNDX), который выиграет от слияния «Яндекс.Такси» и Uber.

Макроэкономическая среда в России достаточно благоприятна, что может вызвать повышение кредитного рейтинга России глобальными рейтинговыми агентствами и дать положительный сигнал иностранными инвесторам. Однако политические риски для российского фондового рынка, особенно исходящие извне, представляются более существенными, чем корпоративные или страновые макроэкономические риски.

Мы ожидаем, что в 2018 году рост рынка возможен, однако взлета рынка, подобного взлету 2016 года, будет сложно ожидать. По нашему прогнозу, валютный индекс РТС может достичь 1200-1300 пунктов, рублевый индекс Московской биржи – 2300-2400 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари