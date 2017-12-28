Евро продолжит рост к доллару в 2018 году

Несмотря на трехкратное повышение ставки ФРС США в 2017 году, курс доллара завершает год снижением против основных валют. Индекс доллара (DXY) сначала года снизился на 2,53%, до 99,55. Против евро подешевел на 12,76%, до 1,1858, к фунту – на 9,95, до 1,3558, к йене – на 3,17%, до 113,26, к «канадцу» – на 5,27% до 1,2726, к «австралийцу» – на 5,31%, до 0,7583.

Ключевыми драйверами для валютного рынка по-прежнему остаются монетарные власти центральных банков. Участники рынка ожидают, что 2018 году регуляторы продолжат постепенно их ужесточать, с оглядкой на реализацию налоговой реформы в США. 22 декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе.

В феврале 2018 года Джером Пауэлл официально вступит в должность главы ФРС США. Также сменится несколько членов комитета, за которыми могут последовать некоторые коррективы. В 2018 году Федрезерв планирует ещё три раза поднять ставку. Инвесторы будут внимательно следить за макроэкономическими показателями США, чтобы своевременно корректировать свои портфели и избегать высокой рыночной волатильности.

ЕЦБ с начала 2018 года сократит объем выкупа активов с 60 до 30 млрд евро в месяц. В октябре, скорее всего, программа будет прекращена. Банк Японии сохранит программу количественного смягчения в связи со слабым ростом японской экономики и низкой инфляцией.

Для единой валюты источниками проблем могут стать итальянские парламентские выборы (11 марта), неспособность Ангелы Меркель создать коалиционное правительство в Германии, а также выход Великобритания из ЕС. Из основных валют евро стал самым результативным в 2017 году. Он может сохранить восходящую тенденцию в 2018 году до уровня 1,26, при благоприятном стечении обстоятельств – до 1,3035.

Владислав Антонов, аналитик Альпари