2018 год окажется решающим для биткоина

Уходящий 2017 год оказался, очень насыщенным для криптовалютного рынка. Во-первых, капитализация этого рынка выросла приблизительно в 35 раз (с $16 млрд до $550 млрд), по данным CoinMarketCap. Во-вторых, 2017 год оказался рекордным для рынка ICO – через ICO было собрано почти $5 млрд.

Все это свидетельствует о том, что крипторынок набирает обороты, и он становится все более и более масштабным и значимым. Думаю, что в 2018 году есть реальный шанс, что рыночная капитализация крипторынка поднимется к $1 трлн, и поэтому предполагаю, что регуляторы по всему миру начнут потихоньку вводить меры в отношении криптовалют. Если 2017 год оказался годом, во время которого регуляторы в основном просто комментировали крипторынок, то 2018 год окажется годом активных действий со стороны государства в отношении криптовалют. Полагаю, что во многих странах могут в 2018 году разработать и внедрить необходимую налоговую базу для криптовалют и, таким образом, эти страны, получается, признают криптовалюты либо в качества инструмента платежа, либо в качестве финансового актива. Но предполагаю, что в некоторых странах криптовалюты не будут приветствовать – в этих государствах будут всячески пытаться запретить децентрализованные цифровые валюты.

В 2017 году биткоин поднялся к уровню $20 000. О биткоине уже знают и говорят не только люди, работающие в финансовой сфере, но и люди, которые интересуются новостями. На данный момент биткоин является флагманом криптовалютного рынка: 43% капитализации крипторынка приходится на биткоин, по данным CoinMarketCap.

Возникает вопрос: что произойдет дальше с биткоином в 2018 году? На мой взгляд, 2018 год может оказаться критическим для криптовалюты. В настоящее время проблема «масштабирования» остается нерешенной: количество транзакций, ожидающих обработки в сети биткоина, бьет все рекорды – размер Mempool (совокупный размер транзакций, ожидающих подтверждения) на 25 декабря 2017 года составлял 123 345 203 битов. Из-за того, что размер блока в блокчейне биткоина остается в размере 1MB, многие транзакции начали зависать (система биткоина не может обработать эффективно более 500 тыс. транзакций в день), а также средняя цена за одну транзакцию с биткоинами выросла в 2017 году с $2-$3 до $20-$30.

Проблему «масштабирования» не удалось решить в 2017 году (хардфорк SegWit2x был отменен) и она остается на будущее. Если не удастся решить эту проблему, биткоин становится бесперспективным, и другая криптовалюта может его догнать и обогнать, то есть биткоин теоретически может потерять свое лидерство на крипторынке.

Если все-таки удастся разработчикам биткоин-сообщества решить проблему «масштабирования» биткоина в 2018 году, то цена криптовалюты обновит свой максимум на уровне вблизи $20 000 (в случае сохранения биткоин-сообщества единым) и продолжит свой поход вверх к $25 000-$30 000, и т.д.

Но, если биткоин-сообщество в 2018 году не предложит решение проблемы «масштабирования», мы можем стать свидетелями, как другая или другие криптовалюты начнут конкурировать с биткоином за лидерство на рынке криптовалют – в этом случае цена биткоина либо уйдет в боковой тренд, либо начнет снижаться.

Веселин Петков, аналитик Альпари