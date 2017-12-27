Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев выросла в 2,2 раза

Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за ноябрь и 11 месяцев.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 7,9 млрд руб. в ноябре 2017 года (+5,3% год к году) и 98,8 млрд руб. за 11 месяцев 2017 года (+117,1% год к году) против чистой прибыли 7,5 млрд руб. в ноябре 2016 года и 45,5 млрд руб. за 11 месяцев 2016 года;

Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд руб. в ноябре 2017 года и 420,5 млрд руб. за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 12,2% и на 11,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,0% в ноябре 2017 года и 4,1% за 11 месяцев 2017 года против 3,7% в ноябре 2016 года и 3,7% за 11 месяцев 2016 года;

Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд руб. в ноябре 2017 года и 82,6 млрд руб. за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 2,7% и на 17,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 14,7 млрд руб. в ноябре 2017 года и 144,3 млрд руб. за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 31,3% и снизившись на 18,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 20,8 млрд руб. в ноябре 2017 года, увеличившись на 15,6% по сравнению с ноябрем 2016 года, и 228,4 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 44,6% в ноябре 2017 года и 45,2% за 11 месяцев 2017 года против 45,8% в ноябре 2016 года и 46,9% за 11 месяцев 2016 года.

ВТБ — российский коммерческий банк c государственным участием. Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.