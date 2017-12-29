Посуточная аренда vs долгосрочная: как заработать больше на сдаче квартир?

Квартиру можно сдавать не только на долгое время, но и посуточно. Такое жилье пользуется спросом как среди туристов, так и среди тех, кто приезжает в Москву по делам. Потенциально краткосрочная аренда приносит больший доход, однако выше риск простоя и трудозатраты. При этом, как выяснила редакция IRN.RU, для наилучшего соотношения инвестиций к доходу квартиру для сдачи посуточно лучше покупать не в столице.

Туристы и командировочные

Посуточные квартиры пользуются спросом среди туристов (иностранцев и россиян из других городов), командировочных, родителей студентов и абитуриентов. Они снимают квартиру на срок от пары дней до месяца и больше, если речь идет о родителях поступающих в вузы.

«Посуточный съем востребован туристами, приезжающими в столицу, во многом потому, что в Москве мало гостиниц с доступными ценами. Как правило, стоимость номеров в гостиницах с хорошим месторасположением даже в сегменте экономкласса очень высока и для многих снять квартиру – более бюджетная альтернатива», - говорит Мария Жукова, директор компании «МИЭЛЬ-Аренда».

Есть периоды повышенного спроса

По словам управляющего директора департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Group Катерины Соболевой, это периоды декабрь-январь, сентябрь, конец апреля-август и сезонные мероприятия, в это время цены повышаются в 1,5-2 раза.

С середины июня до середины июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Эксперты прогнозируют примерно двукратный рост цен на посуточную аренду в этот период. «К нам уже обратились делегаты из Аргентины с просьбой подобрать порядка 100 квартир с бюджетом $5 000 долларов за каждую», – рассказывает директор департамента аренды квартир Penny Lane Realty Марина Шекера.

Как сообщают в Airbnb, за время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро люди, сдающие жилье через сервис, смогли заработать в общей сложности $30 млн. Для сравнения: примерно столько же ($32 млн) заработали хозяева российских квартир за целый год – с мая 2016 года по апрель 2017 года.

Доход от посуточной выше

Обычная стоимость посуточной аренды в центре Москвы, по данным «Азбуки жилья», составляет от 3 000 до 30 000 рублей в день. На окраине стоимость однокомнатной квартиры – в районе 1 500 рублей.

Таким образом, потенциальная доходность выше, чем от сдачи квартиры в долгосрочную аренду. Но больше и риск простоя.

По словам генерального директора Intermark Hospitality Карине Шмаревой, с учетом простоя доходность посуточной аренды хоть обычно и выше, чем долгосрочной, но показатели не заоблачные – 4-8% годовых.

Уборка, ремонт и налог

Помимо простоев есть и другие нюансы, которые нужно учитывать. «Типичные сложности – это поломки, шумные компании, которые снимают посуточно квартиры для празднования каких-то событий, такие могут и разгромить квартиру», – говорит Роман Бабичев. Во многом из-за этого посуточная аренда слабо развита в элитном сегменте. Кроме того, такая аренда более трудозатратна. «После каждого арендатора в доме требуется произвести уборку, сменить белье и т.д.», – отмечает Мария Жукова.

При налогообложении к собственникам, сдающим жилье на короткий срок, применяется та же практика, что и к людям, сдающим свое жилье на долгий срок. «То есть собственник может сдавать квартиру как физическое лицо с уплатой налога в размере 13%, или же он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, работающего по упрощенной системе налогообложения, и платить 6% с доходов. ИП также должен оплачивать ежегодные страховые взносы и обязан подавать налоговую декларацию», – говорит Мария Жукова. Правда, по словам Романа Бабичева, на практике почти все собственники, сдающие квартиру в посуточную аренду, не платят налоги, поскольку отследить приход денег практически не возможно.