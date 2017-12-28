На 19,5 млн рублей увеличены доходы бюджета Иркутского района на 2017 год

Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов одобрили депутаты на очередном 43-м заседании Думы Иркутского района 27 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии иркутского района.

Фото: irkraion.ru

Доходная часть бюджета района сформирована в сумме 3 млрд 441 млн рублей. Расходы утверждены в сумме 3 млрд 496 млн рублей.

Анна Зайкова, председатель комитета по финансам администрации Иркутского района:

– Необходимость корректировки параметров бюджета связана с исполнением дополнительного соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, а также с поступлением субсидии из областного бюджета и неналоговых доходов.

Всего доходная часть бюджета Иркутского района на 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов увеличена на 19,5 млн рублей. Доходы пополнены за счет поступления субсидии на софинансирование строительства школы в поселке Молодежный в размере 13,5 млн рублей из бюджета Иркутской области. Кроме того, неналоговые доходы бюджета увеличены на 6,3 млн рублей.

Расходы бюджета увеличены на 16,4 млн рублей. На финансирование строительства школы в поселке Молодежный направляется 13,5 млн рублей, полученных в качестве субсидии из областного бюджета. Данная субсидия, а также сформировавшаяся невостребованная сумма средств из федеральной и областной казны на строительство школы позволили исключить из расходной части софинансирование на строительство в размере 27,9 млн рублей из местного бюджета. Софинансирование на ремонт подъездных дорог к СНТ «Дорожник», «Жаворонок», «Изумруд» и «Коммунальник» составило 2,3 млн рублей. Дополнительные средства также предусмотрены на предоставление субсидий для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, и на компенсацию за вырубку деревьев для строительства школы в поселке Молодежный.