Связь-Банк объявил режим работы офисов с 30 декабря по 8 января

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С 30 декабря по 8 января 2017 года отделения Связь-Банка будут работать по графику работы в праздничные дни.
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Новости
Связь-Банк объявил режим работы офисов с 30 декабря по 8 января28 декабря 2017
Читайте также:
28 декабря 2017
27 декабря 2017
С 30 декабря по 8 января 2017 года отделения Связь-Банка будут работать по графику работы в праздничные дни.
/ СИА /
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