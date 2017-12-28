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Связь-Банк объявил режим работы офисов с 30 декабря по 8 января

28 декабря 2017

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С 30 декабря по 8 января 2017 года отделения Связь-Банка будут работать по графику работы в праздничные дни.


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