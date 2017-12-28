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Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов для юридических лиц с 9 января 2018 года

28 декабря 2017

С 09 января 2018 г. вступит в силу новая редакция «Тарифов комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц и ИП в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

С действующим тарифным сборником можно ознакомиться на сайте банка.


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