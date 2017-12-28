«Привет, сосед!». Дальневосточный банк предлагает своим клиентам новый страховой продукт от компании «ВТБ Страхование»

Если вам нужна защита от базовых рисков, то самый оптимальный выбор — это полис «Привет, сосед!» от компании «ВТБ Страхование».

Страховой полис «Привет, сосед!» — это удобное и быстрое страхование имущества, квартиры или дома, которое также можно приобрести в подарок родным и близким.

Страховой продукт позволит компенсировать ремонт при заливе собственной квартиры, возместить убытки соседям в случае залива, компенсировать стоимость новой техники или имущества в случае противоправных действий третьих лиц, а также компенсировать ущерб после пожара или другого страхового случая.

Для покупки страхового полиса не производится оценка имущества, а от покупателя не требуется никаких документов.

Приобрести страховой полис можно уже сейчас в офисах Дальневосточного банка, расположенных в г. Владивостоке.