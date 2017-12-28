БКС Банк сообщил об изменении тарифов для ЮЛ/ИП

С 1.01.2018 года в силу вступают изменения тарифов банка для ЮЛ/ИП.

Среди изменений — снижение комиссионного вознаграждения по услуге «Гарантированный платеж» до 20 USD.

Напоминаем, что использование данной услуги гарантирует доставку перевода в полном объеме до Вашего контрагента. Со сложившейся международной практикой, переводы в долларах США могут быть уменьшены на сумму комиссии третьих банков, а использование нашей услуги позволяет избежать этого. Мы сделали услугу максимально доступной и комфортной для Вашего использования.

Также мы увеличили время приема/оформления валютного контракта/паспорта сделки до 14:00.

Напоминаем, что с ноября 2017 года в системе «БКС Интернет-банк» доступен новый сервис «Индикатор», которая поможет Вам определить состояние Ваших контрагентов и принять решение о сотрудничестве/продолжении сотрудничества с ними. Данный сервис предоставляется бесплатно.

Среди прочих изменений — смена наименования ПУ «Рублевый Эконом» (архивный) изменено на «Общий тарифный план на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов Банка»; а также иные изменения/уточнения по внешним переводам денежных средств в валюте РФ и в иностранной валюте.

С подробными изменениями можно ознакомиться на сайте Банка.

С графиком работы офисов БКС Банка, режим проведения операций и график работы бирж в период новогодних праздников можно ознакомиться на сайте Банка.